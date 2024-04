"Genialidad": Javier Milei festejó una ingeniosa publicidad de Philco

"No reivindicamos nada, ni dejamos de hacerlo. Es un recurso, sobre todo en el contexto de una demanda que está caída. No hacemos interpretaciones ni valoraciones", cerró la marca.

image.png

Milei hizo campaña con la motosierra en alusión a los fuertes recortes del gasto público que pensaba hacer si era elegido Presidente. Y, al asumir, efectivamente pasó la motosierra por muchos sectores, desde empleados públicos a fondos de las universidades y merenderos.

Pero a partir del 10 de diciembre a la motosierra se le sumó la licuadora, esto es, frente a una inflación galopante que llegó a 25% en diciembre tras la devaluación, muchos gastos se mantuvieron en los mismos valores nominales, lo que en la práctica representa recortes. En este paquete entraron jubilaciones, ayudas sociales y salarios.

Santiago Cúneo y un sombrío mensaje para Javier Milei: "Si hablo, termina el Gobierno"

Durante la tarde de ayer Cúneo participó en el ciclo Argenzuela conducido por Jorge Rial en C5N y volvió a afirmar que posee información que podría llevar al fin del Gobierno de Javier Milei. Además, entre otras duras frases, afirmó que el mandatario es "extremadamente débil".

Embed - SANTIAGO CÚNEO: "MILEI me tiene MIEDO porque lo CONOZCO" - ENTREVISTA COMPLETA

"Javier Milei hace bien en tenerme miedo. Él me conoce a mí, con lo cual hace bien. En algún momento él me contó sus miserias pero no era un miserable. Se expuso oportunamente antes de su trasvestimo ideológico a contarme cosas personales que nunca quise contar. Pero empieza la etapa donde sus miserias se transforman en miserias para la patria de los argentinos", introdujo.

Cuando me responda y yo hable, va a ser el último día del Gobierno de Javier Milei. Yo no pedí la información pero la tengo Cuando me responda y yo hable, va a ser el último día del Gobierno de Javier Milei. Yo no pedí la información pero la tengo

"Le vengo avisando que no cruce la línea porque cuando lo haga, esa lógica que impone la reserva, porque fueron cosas contadas en reserva entre dos personas que se sentaban amistosamente a charlar, se va a romper porque ya no es un tema personal sino que se vuelve colectivo. Estoy esperando que reaccione o conteste", afirmó intimidante.

-------

Más contenido en Urgente24:

Nace una grieta: Tuiteros vs. Sebastián Domínguez

Lousteau defendió su voto para subirse el sueldo: "Yo no disimulo nada"

El crítico análisis de Julio Chávez tras los ataques del Gobierno a la cultura