Gago reveló quiénes van a jugar, qué considera innegociable y el caso Paredes

Protagonismo y flexibilidad

¿Y sobre el sello que le imprimirá? "Ser protagonista", respondió contundente. Un protagonista "que tenga muchas intenciones", con "mucho peso ofensivo". El ex volante de la Selección Argentina quiere que su equipo tenga muchas situaciones en fase ofensiva, y así lo argumentó: "Porque confío en que el equipo que más cerca juegue en el arco rival, más situaciones va a tener".

Para Gago es fundamental "tener esa intensidad y presión de querer tener siempre la pelota". Según dijo, "esos son los conceptos mas fáciles porque también el jugador se siente cómodo jugando de esa manera".

Fernando Gago no llegó a Boca y Bolavip ya le disparó con un posteo sugerente

Con su Juego de Posición como línea esencial para entender el fútbol, el entrenador se mostró flexible en cuanto al esquema táctico. Si bien es probable ver a su Boca en un 4-3-3, también señaló que puede jugar con dos volantes en el mediocampo o con línea de 3 en el fondo.

Qué considera innegociable Fernando Gago

El flamante DT de Boca consideró importante que el equipo, ante todo, juegue bien. "Después veremos las formas -agregó-, yo tengo una idea que trato de llevar a los entrenamientos y a cada partido porque confío y creo en eso". Además, reveló un innegociable para su mirada sobre el fútbol. Algo tan trascendental como para decir que es significativo independientemente de su estilo de juego: "Hay que jugar y correr".

Sobre los futbolistas que él ponderará, en eso arrimó una idea que no esconde secretos. "El que esté bien va a jugar", manifestó. Según dijo, ya se lo transmitió a los futbolistas, porque entiende que hoy un jugador de fútbol necesita entrenar al máximo. "A partir de eso se armarán los equipos semanalmente". Declaraciones importantes sobre todo teniendo en cuenta que dos referentes del plantel como Marcos Rojo y Sergio Romero han quedado en la cuerda floja por rendimientos y estado físico.

La verdad sobre Leandro Paredes

Guiño del padre de Leandro Paredes a Boca: posteó una imagen de cara al 2025 Leandro Paredes, de juvenil en Boca

Cuando le preguntaron por Leandro Paredes, sobre quien se habló mucho en los últimos días e incluso hubo declaración del padre del futbolista de la Roma incluida, Gago fue tajante: "No hablé con nadie". Así lo explicó: "Creo muchísimo en los jugadores que están en esta institución. Hay que respetar a los futbolistas que están acá. Ahora no es momento de hablar y por respeto a mis jugadores. No me interesa, para mí los mejores los tengo acá dentro, ese es el mensaje que yo doy y que siento realmente".

Más contenido en Golazo24

El padre de Leandro Paredes dio el OK a Boca: posteó una imagen de cara al 2025

FIFA denunciada por las Ligas Europeas

Boca: La superestrella del fútbol mundial que podría llegar

La selección de elite que quiere a Pep Guardiola