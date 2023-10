Error de The Jerusalem Post: No es Hezbollah

Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) habían dado ciertos plazos para que los palestinos evacuaran el norte de Gaza, y los plazos expiraban el mediodía del viernes. (...)

Sin embargo, hemos llegado al lunes 16/10 por la noche y, en todo caso, las señales (que también podrían ser una guerra psicológica) son que la invasión está más lejos y aún no es inminente.

¿Qué cambió?

Varios factores parecen haber causado un retraso, pero fuentes han dicho a The Jerusalem Post que un factor ha sido la creciente preocupación de que Hezbolá esté esperando el momento en que la mayoría de las fuerzas terrestres de las FDI estén comprometidas en Gaza para abrir un frente completo con las FDI en el norte. (...)".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPolitical_Room%2Fstatus%2F1714265132908388519&partner=&hide_thread=false El Rey de Jordania Abdalá II: "No queremos refugiados en Jordania, no queremos refugiados en Egipto. Es una linea roja"



Así lo ha declarado durante una reunión con el Canciller alemán a propósito de la situación en Palestina. pic.twitter.com/L6rOzN8A0r — The Political Room (@Political_Room) October 17, 2023

El error

¿De verdad Yonah Jeremy Bob cree esto o esto sólo lo creen sus fuentes militares y de inteligencia gubernamental?

Es una decepción tras otra lo que está provocando Israel.

El sábado 07/10 tembló una nación por el ataque de un grupo terrorista, no un ejército extranjero. Ahora ante la magnitud del desastre, Israel trata a Hamas tal como si fuese un ejército extranjero, ocultando sus falencias y magnificando sus destrezas. Error sobre error.

Ahora, ¿una milicia irregular como Hezbollah impide la ejecución de lo que se presenta como una política de Estado (la invasión a Gaza)?

No es cierto: lo que sucede no es Hamas ni Hezbollah sino que hay una presión global que intenta impedir el avance de las FDI sobre el territorio de Gaza porque todos -menos militares y espías y ortodoxos israelíes- comprenden que no se puede tratar a todos los de Gaza como si fueran de Hamas.

En un fragmento de su texto, por fin Yonah Jeremy Bob recuerda, al pasar, como dato secundario, que hay rehenes que recuperar:

"Otros factores dilatorios podrían ser la presión de Estados Unidos para evitar víctimas civiles, las preocupaciones internas sobre los rehenes israelíes en Gaza y dar más tiempo a los palestinos para evacuar."

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdescifraguerra%2Fstatus%2F1714074334728183953&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA



EEUU anuncia un acuerdo con Israel para la creación de un corredor humanitario para Gaza, que podría incluir desarrollar zonas seguras para los civiles. El presidente Biden viajará el día 18 a Israel y será informado sobre los objetivos y estrategia de guerra pic.twitter.com/3GArz7D4T9 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) October 17, 2023

Atrapado sin salida

Quien está encerrado es Benjamin Netanyahu: si no ataca, es una señal de debilidad que se acumula al error de la falta de previsión de la acción de Hamas; luego habrá una fractura con sus aliados ortodoxos; entonces caerá su gobierno.

Pero si Israel ataca, la soledad global será importante. Hasta USA ya advirtió que no acompañaría esa acción más allá que su objetivo sea impedir la intervención de Irán al rescate de Gaza. Israel puede vivir sin la solidaridad global pero será un paso atrás muy importante respecto de todo lo que intentó en los recientes 10 años: desde descongelar el vínculo con Türkiye hasta establecer un diálogo con Rusia, pasando por entendimientos con la Unión Europea.

Peor aún: al traste con los esfuerzos de calmar Medio Oriente con el Pacto de Abraham que se pretendía extender a Arabia Saudita.

Peor aún: Israel daría argumentos sólidos a Rusia para fundamentar su ataque a Ucrania.

Es hora de los estrategas geopolíticos no de los militares enamorados de su parafernalia tecnológica que fracasó ni de espías enfermos de conspiranoia inútil.

Hay un momento en que Israel, si quiere convertirse en un actor regional político y no sólo militar porque tiene bombas atómicas, debe cambiar su juego.

Una lástima que un supuesto analista de inteligencia sólo vea el conflicto como un general o un espía. Resultaría mejor que lo enfocara como periodista.

