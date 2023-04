Louis Van Gaal: "Ganar es más importante que jugar bonito"

La forma conservadora de jugar, en la que cuando el oponente tiene el balón, a menudo se alinean 5 defensores en la parte de atrás, vuelve a ser efectiva en Qatar.

La selección naranja deja la iniciativa al rival y espera pacientemente a que cometa un error.

Luego, el naranja cambia rápidamente e intenta posicionar a los atacantes cuanto antes. Así triunfaron contra USA, frente a unos cientos de aficionados holandeses en las gradas.

La selección naranja de nuevo no fue muy espectacular para el espectador neutral. Van Gaal se encogió de hombros. “Recibo suficiente aprecio de la gente que me rodea”, dijo él, después de la victoria sobre USA. “Me complace trabajar con el grupo de jugadores y obtener resultados”. Van Gaal ya había expresado, con frialdad, que la Orange "simplemente había alcanzado la meta" como ganadora del grupo.

Sin embargo, esa crítica llegó, incluso del analista de televisión y ex goleador y ex entrenador nacional Marco van Basten, y Van Gaal la rechazó. Él afirmó que insistirá en su camino, con el beneplácito de sus 26 jugadores de la selección. Él preparó a su equipo para un 'encuentro táctico' con USA, con charlas en el hotel St. Regis y en el complejo de entrenamiento de la Universidad de Qatar. Esta vez se ciñó al equipo titular con el que empezó jugando contra Qatar. Con Memphis Depay en la punta y 'el rompeolas' Marten de Roon en el centro del campo junto al mediapunta Frenkie De Jong. Y con los experimentados laterales Daley Blind y Dumfries a izquierda y derecha.

paisesbajos4.jpg Países Bajos festeja un gol contra Estados Unidos.

Bailando en el Khalifa

Fue el juego de los laterales. Blind y Dumfries se vengaron (deportivamente) de sus débiles actuaciones en la fase de grupos y ahora coprotagonizaron los 3 goles de los Orange. (...)

Grande fue la descarga en la Orange tras el pitido final. Toda la selección celebró junto al cuerpo técnico, bailando en el círculo central. La canción tan famosa de 1988, de André Hazes, sonó desde los altavoces del estadio Khalifa International: “Holanda, oh Holanda, seremos campeones”.

Andre Hazes - Wij houden van Oranje.avi

En las catacumbas del estadio, Denzel Dumfries dijo después que le había resultado bastante duro, todas las críticas que él -y Blind- habían recibido. Dumfries lo había hablado con su psicóloga deportiva Annemieke Zijerveld, para encontrar "la paz interior". Ha estado en contacto con ella desde su etapa en el Sparta, donde jugó hace 5 años. “A veces olvidamos a la persona detrás del futbolista”, dijo Dumfries.

Una de las mejores escenas del partido tuvo lugar tras el gol de Daley Blind. Corrió al banco de suplentes y, tras un abrazo grupal, abrazó brevemente la cabeza de su padre Danny, quien es asistente de Louis van Gaal. Daley estaba sonriendo de oreja a oreja, pero Danny estaba tan ocupado dando instrucciones al equipo que ni siquiera parecía darse cuenta. Momentos después, una sonrisa se abrió paso en Danny Blind. Hay historia con Daley Blind. Él desarrolló problemas cardíacos en 2019 y amenazó con terminar su carrera. Con un 'corazón en caja' volvió al máximo nivel, pero ha recibido muchas críticas esta temporada por su mal juego en el Ajax.

Sin embargo, Blind siempre logró la confianza de Louis van Gaal, convencido de que el jugador tiene una contribución de gran valor para la selección. Finalmente Blind pudo demostrarlo en este torneo. Después dijo: "Realmente no quiero hablar más de todas esas críticas, disfrutemos de esta victoria".

Van Gaal siempre ha dicho que cree que un título mundial es posible. Él se apega a eso. Pero con 'catenaccio de pólder' en lugar de 'fútbol total'. Con eso acabaría con la imagen de un país que juega bonito, pero nunca gana. La Naranja dio un paso más cerca, pero todavía está lejos.

van gaal3.jpg Louis Van Gaal ha prometido la Copa a los Orange y por eso le han permitido abandonar el 'fútbol total'.

El regreso

En tanto, y es casi un recuadro de la nota, Memphis Depay, el delantero del FC Barcelona, ha logrado recuperarse y es una noticia que celebra Louis Van Gaal, quien lo hizo jugar contra Estados Unidos. Depay hizo el gol inicial en el minuto 10 de partido, cuando remató al ángulo izquierdo.

Con el gol, Depay devolvió el crédito que recibió de su entrenador. Louis van Gaal ha adaptado en gran medida el estilo de juego de Orange a Depay. El seleccionador nacional le considera su mejor jugador, pero no cree que Depay sea un 9 convencional. No es un punto de contacto, como pueden serlo Vincent Janssen o Luuk de Jong. Tampoco es un matador puro. Depay necesita espacio para regatear, para concretar acciones. Lo consigue en este sistema con 2 atacantes.

El hecho de estar habitualmente en el banco del FC Barcelona esta temporada no fue un problema para Van Gaal. Después de todo, Depay siempre 'cumplió' con la Orange. ¡Y cómo! Anotó 12 veces en la serie clasificatoria para este torneo. 6 veces pateó el centro decisivo. Ningún jugador se acercó a esos números. “Es mi máximo goleador y mi rey de las asistencias”, dijo Van Gaal.

La lesión en el tendón de la corva que sufrió en el partido contra Polonia en septiembre fue un problema mayor. Van Gaal, 'en principio' no lleva jugadores lesionados a grandes torneos. Pero con Depay hizo una excepción. Dijo que si la recuperación iba bien, podría hacer sus primeros minutos durante la fase de grupos. Si eso salía bien, estaría en forma en la fase eliminatoria.

Depay entró contra Senegal y contra Ecuador:

“Soy un jugador que se presiona a sí mismo. Siempre. Así que esto no me hace sentir ninguna tensión extra ni nada. Quiero ser decisivo y jugar bien, yo mismo desarrollé ese patrón de expectativa. Ahora he marcado 42 goles en el equipo naranja, bueno, entonces la gente puede esperar algo de mí".

Fue titular ante Qatar y jugó 65 minutos. No pudo dejar su marca en el juego. Eso planteó la duda de si Depay estaba en forma después de un mes y medio sin jugar. Ahora respondió el sábado 03/12 en el Estadio Khalifa. (...) Y se ve en forma, corriendo mucho, algo necesario en el sistema que quiere jugar Van Gaal. Steven Bergwijn es su compañero de juego favorito en la delantera.

A veces es descuidado. A mitad del 2do. tiempo, un pase fallido en su propia defensa, terminó en gol estadounidense. Van Gaal no lo culpó demasiado. El DT está satisfecho de que Depay es el jugador que era antes de su lesión.

Memphis Depay.jpg Memphis Depay en acción.

