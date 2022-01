Boca y River sufren el dólar y podrían perder a sus figuras

image.png Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser se entrenan aparte en River por no firmar sus contratos.

Angileri, de 27 años, tiene el deseo de continuar jugando en Núñez, pero a su vez piensa que este es el momento de dar un salto para lograr una diferencia económica. El lateral izquierdo fue y es muy importante en el juego que pone sobre la mesa Marcelo Gallardo, quien también lo alienta para que pase al ataque constantemente por el andarivel izquierdo.

El defensor zurdo finaliza contrato en junio de este año, y River, le puso una cláusula de salida de 15 millones de dólares bajo la gestión de Rodolfo D'Onofrio. Con lo cual, a pesar del deseo de varios equipos europeos de llevarse al lateral izquierdo, los mismos deberán esperar unos meses más, si es que quieren adquirirlo a costo cero, es decir, sin pagar ni un centavo a River Plate.

En medio de las negociaciones y el enojo de Angileri por no formar parte de la pretemporada, el mismo hombre de River decidió cerrar sus redes sociales. Al menos, hasta que se regularice su situación contractual y su futuro.

¿Polémica entre el Consejo y Pavón?

En Boca Juniors, pesa la incertidumbre por el futuro de Cristian Pavón. El cordobés de 25 años tiene vínculo con el xeneize hasta junio próximo y, hasta el momento, nadie del Consejo de Fútbol le acercó una propuesta para renovar su contrato.

El delantero por afuera no quiere continuar en Boca hace ya bastante tiempo. A su regreso desde Estados Unidos, solo ha tenido más conflictos con la dirigencia y con la hinchada. Cabe destacar, que Pavón se fue a Los Angeles Galaxy bajo la dirigencia de Daniel Angelici, y volvió bajo la de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

Cualquier opción para Cristian es mejor que Boca. No le conoce la voz a los del Consejo de Fútbol, dijo hace un tiempo Walter Pavón, padre de Cristian Cualquier opción para Cristian es mejor que Boca. No le conoce la voz a los del Consejo de Fútbol, dijo hace un tiempo Walter Pavón, padre de Cristian

Desde el predio de Ezeiza, se viene manejando la situación con muchísima y extraña tranquilidad, ya que quien supo ser la figura boquense en varias oportunidades no recibió ningún oferta para ampliar su contrato, sabiendo que culmina en junio y que Boca podría perder su patrimonio de esta manera.

image.png Arriesgada movida del Consejo de Fútbol de Boca, por Cristian Pavón.

Esto lleva a 3 únicos caminos en la Ribera:

Renovar el contrato de Cristian Pavón y revalorizar una ficha que perdió muchísimo valor,

Aceptar las no muy beneficiosas ofertas del Cruz Azul de México (único club que ha mostrada interés por el momento), o

Que Cristian Pavón termine yéndose libre de Boca Juniors.

Por otro lado, otra figura que podría perder Boca es Eduardo 'Toto' Salvio. El mediocampista ex Selección Argentina tiene vínculo hasta junio de 2022 y siempre es una tentación para cualquier equipo. A pesar de no haber brillado en Boca Juniors, su calidad es indiscutible y los xeneizes no pueden darse el lujo de perderlo.

Sin embargo, la situación es muy diferente a la de 'Kichan' Pavón, ya que Eduardo Salvio dijo que quiere continuar jugando en Boca, a pesar de que no haber recibido ninguna propuesta formal aún.