galdurralde.jpg Omar Galdurralde, hombre de Insaurralde en el juego, mantiene su cargo.

El escándalo provocó la eyección de Insaurralde la jefatura de Gabinete (su nombre ya no está en aquella web) y la renuncia a su candidatura a concejal de Lomas de Zamora, cuyo impactante símbolo fue un video del momento en el que se descuelga un enorme cartel con su rostro en el centro lomense. Galdurralde, en tanto, es candidato al mismo cargo, pero en Lanús, en la boleta que lidera el camporista Julián Álvarez. El ‘Marbellagate’ podría haberlo aprovechado Néstor Grindetti, intendente de Lanús y candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, para potenciar su propia postulación y la de su delfín en el distrito de la 3ra sección electoral, Diego Kravetz, pero el jefe comunal lanusense consideró que el episodio del yate correspondía a la “vida privada” de Insaurralde. Grindetti también fue cauteloso con el caso ‘Chocolate’ Rigau, de los empleados fantasmas de la legislatura cuyos salarios eran cobrados por el puntero y “electricista” de la Cámara de Diputados. Adrián Urreli, vicepresidente del cuerpo legislativo, responde al intendente de Lanús. El felipismo es transversal.

El caso ‘Chocolate’ no estuvo en el debate entre los candidatos presidenciales, y el affaire Insaurralde apenas se mencionó. Incluso, Sergio Massa tuvo que decirle a un cronista lo que tenía preparado en caso del escándalo fuera ineludible en Santiago del Estero: que el entonces jefe de Gabinete también debía renunciar a su candidatura a concejal. Luego trascendió que Insaurralde ya le había anticipado esa resolución a Massa antes del debate. Parafraseando al primer episodio de la aclamada serie ‘Mad Men’, el humo massista te llega a los ojos. Massa calificó la falta de Insaurralde como un “error”. Otra minimización. Y cuando le preguntaron si la justicia debía esclarecer los hechos, rápidamente fue sobre Sofia Clerici y mencionó una presentación por extorsión que el desplazado funcionario supuestamente iba a hacer, pero que hasta ahora no se habría efectivizado. Sí se supo que designó en la causa que tramita el juez Ernesto Kreplak que designó a 2 costosísimos abogados.

Massa se presentó cómo uno de los gestores del desplazamiento de Insaurralde. Admitió que buscó celeridad no por la gravedad del asunto, sino porque lo apremiaba el debate que se iba a realizar horas después. Y aunque fue acosado al principio del evento por sus rivales por su fracaso en contener la inflación, ese ritmo no se sostuvo y el ministro de Economía quedó bastante bien parado, aunque sin brillar. Javier Milei, por su parte, prácticamente no arriesgó, a excepción de su postura en relación a la última dictadura y los desaparecidos, váyase a saber con qué objetivo. Patricia Bullrich, en cambio, se llevó la peor parte por desechar algunas oportunidades claras de herir a Massa y por trastabillar a la hora de explicar un programa de gobierno. Hubo cierto consenso, sin embargo, en que nadie perdió nada de lo que tenía, pero tampoco ganó. Una encuesta de Circuitos a nivel nacional mostró que Massa fue el candidato mejor valorado, pero apenas con el 26%, casi lo mismo que sacó UP en las PASO y que resultó un piso histórico para el peronismo.

image.png Encuesta de Circuitos: Massa el mejor ponderado en el debate, pero con poco.

El último debate antes de las elecciones generales se desarrollará este domingo en la Universidad de Buenos Aires. Algunos publicistas recomiendan a los candidatos saltarse las estrictas reglas, de otro modo no podrían generar ningún efecto que conmueva a sus rivales. El tema Insaurralde podría utilizarse en contra del candidato oficialista, aunque con un impacto licuado. El desbande del dólar blue, en cambio, es más reciente. La cotización paralela se acercó a los $900. Los dólares financieros también se dispararon. Es producto de la incertidumbre electoral. Al mismo tiempo, Javier Milei alimenta expectativas de devaluación cuando afirma que mientras “más alto” esté el dólar, más fácil será aplicar su plan dolarizador. La contracara de la corrida cambiaria es el traslado a los precios. La devaluación post PASO fue reabsorbida en su totalidad por la inflación, un caso sin precedentes. El ministerio de Economía intenta calmar las expectativas difundiendo su propio índice inflacionario, que lo muestra a la baja y en contraste con el que publicó la Ciudad de Buenos Aires, que expone una aceleración con un resultado, otra vez, en 2 dígitos. La de Economía es una medición paralela a la del INdEC. La medición oficial se conocerá pocos días antes de las elecciones.

