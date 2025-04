Repudio masivo: Diferentes protestas en Rosario contra el ajuste y por los derechos

image.png Hubo corte de calles hasta hace instantes por reclamos salariales.

La discapacidad, también en emergencia

Una semana más tarde, el sector de la discapacidad volvió a las calles para elevar una solicitud que viene desde hace meses y que se moviliza en todo el país.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RodrigoMiro76/status/1914687927331737955&partner=&hide_thread=false "Ni imbécil, ni idiota, persona con discapacidad".



Protesta con reclamos a Nación en el centro de Rosario. La hacen a la japonesa, mientras el semáforo está en rojo. pic.twitter.com/zlbG75HeXd — Rodrigo Miró (@RodrigoMiro76) April 22, 2025

El llamado es de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), en busca de lograr que este miércoles la Comisión de Presupuesto en Diputados saque despacho favorable para votar en sesión la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, en todo el territorio nacional.

La propuesta ya tiene dictamen de las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública. En la última sesión de la Cámara baja, realizada el pasado 8 de abril, se votó un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, la última instancia que debe tratar el proyecto. De lograrse dictamen en el plenario del miércoles 23, la Emergencia en Discapacidad será elevada al recinto.

Además del atraso en los aranceles que perciben las entidades de salud, y que ocasiona el retiro de prestaciones, Apridis denuncia una grave situación que podría causar que la mitad de la población con discapacidad, al menos en Rosario, pierda la pensión que brinda el Estado.

El Gobierno comenzó a auditar en Rosario a los beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, un derecho que el presidente Javier Milei calificó como "un curro". Este control se lleva a cabo en el Hospital Italiano, a cargo de personal médico del Pami. Se advierte, entre otras cosas, que el proceso se realiza con demoras y largas esperas que deben soportar personas con discapacidades diversas, lo cual supone someterlas a un esfuerzo superior que debería evitarse.

Sin embargo, mayor gravedad es que, según denuncian desde Apridis, la Agencia Nacional de Discapacidad no envió la carta documento correspondiente para notificar a las familias beneficiarias acerca de esta auditoría. Por lo tanto, quien no esté advertido, no concurrirá al control y así podrá perder la pensión. Desde el entorno, creen que esto es adrede para luego dar de baja pensiones y justificar el recorte con una mentira y el cercenamiento de derechos.

Más contenidos de Urgente24

Funerales del papa Francisco mientras Argentina y el mundo hablan de Recesión

Escándalo en San Loreno: Acusan a Marcelo Moretti de coimero

Puerta a puerta: Cómo comprar al exterior desde casa

Polémica: Kanye West confesó relación incestuosa con su primo durante su infancia

Racing: lo daban por perdido y Costas sorprendió a todos con su convocatoria