Patricia Bullrich sobre Carolina Serrano: "Lo superé"

En este marco, la exministra de Seguridad respondió en LN+: “Todo el mundo sabe que yo fui de la Juventud Peronista, nadie lo desconoce, lo dije toda mi vida, con lo cual, lo que está diciendo no tiene ninguna originalidad. No solamente no escondo mi historia sino que mi historia es parte de mi personalidad, soy una persona que toda mi vida me jugué por lo que pienso y es mentira lo que él dice, no tengo las manos manchadas de sangre, tenía 16 años".