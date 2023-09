Elon Musk y Tucker Carlson la siguen: Llaman a votar a Milei

Sobre el final, Carlson detalló que libertario "es un economista que se presenta para Presidente aquí" en las elecciones del mes que viene y que "las encuestas dicen que va ganando".

image.png

Por otro lado, el entrevistador también destacó que Milei es denostado tanto por el gobierno nacional como por las ONGs y medios occidentales dado que "están contentos con el status quo corrupto que ellos propagan, así que atacan a cualquiera que desafíe la forma en que se hacen las cosas actualmente".

La principal observación de Milei es que las cosas en Argentina no están funcionando. La política monetaria socialista no ha hecho a la gente feliz y segura. Ha destruido casi todo. Ha destruido la economía, las familias y el espíritu nacional para enriquecer a solo unos pocos. Eso no es una interpretación radical de los acontecimientos. Es obviamente cierto y todo el mundo lo sabe La principal observación de Milei es que las cosas en Argentina no están funcionando. La política monetaria socialista no ha hecho a la gente feliz y segura. Ha destruido casi todo. Ha destruido la economía, las familias y el espíritu nacional para enriquecer a solo unos pocos. Eso no es una interpretación radical de los acontecimientos. Es obviamente cierto y todo el mundo lo sabe

Por su parte, el magnate respondió al video de Carlson, a pocas horas de que el INDEC difundiera la cifra de la inflación de agosto, con la frase: "El gasto excesivo del gobierno, que es la causa fundamental de la inflación, arruinó a muchos países".

Esta no es la primera ocasión en la que Musk en el que hace referencia a la actualidad argentina. Recientemente, el magnate nacido en Sudáfrica publicó un tuit manifestando su apoyo a la candidatura de Milei. "Sería un gran cambio", escribió. Sin embargo, a las pocas horas eliminó el mensaje.

--------

Más contenido en Urgente24:

Patricia Bullrich justificó su silencio ante el intento de asesinato a CFK

Córdoba bajo amenaza del sindicalista "quilombero"

Socios 2023: Banco Macro y Lionel Scaloni (+Pablo Aimar)

Sigue la paranoia británica por China: "Cazan cabezas" en puestos clave