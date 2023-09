Santa Fe votó al radicalismo; PJ y socialistas a soportarlo

3. La fecha clave. Todo había sido avisado. Todo. En el Sur un día el horizonte cambió. Fue el 16/07. Omar Perotti quedó lejos y los actuales diputados y senadores también. Hasta la CSJ (Corte Suprema) y algunos pedidos familiares para integrar las listas de diputados quedaron lejos. La boleta de Diputados del peronismo se armó con dedos chuecos. Patapúfete.

Un día todo cambió. El presente se vino encima. Advertencia 1ra.: para 2024 que ya se vislumbra. Habrá reformas bien profundas. Jubilaciones en CSJ y hay mas miembros de la misma (CSJ de Santa Fe). Advertencia 2da.: la Reforma Constitucional es posible. Ya no depende de los votos peronistas en el Senado. El Senado es radical. Este aviso es válido. Pullaro ganó todo. Diputados y Senado; se veía venir desde aquel 16/07. El 10/09 fue realidad. Nadie puede alegar inocencia.

4. El día a día. Qué pasa hoy en Santa Fe, ahora mismo el cogobierno es un atrevimiento pero existe. Es imposible que el gobernador oferte jueces y le digan "Esperá que vos te vas en poco mas de 100 días y los jueces queremos nombrarlos 'nosotros'…" ¡'Nosotros' es otro Gobernador y otra Cámara!. ¿Amistades diferentes para jueces diferentes…? Demasiado cruel para ser magia. Es un choque frontal con la realidad. Ahora mismo sucede. Otro tanto con el Presupuesto. Con las partidas. Con la Obra Pública. "Déjenme dinero para sueldos y aguinaldo", pide Pullaro.

perotti lewandowski.jpg Omar Perotti y Marcelo Lewandowski.

Mañana

5. La repartija. El mañana le pertenece a demasiada gente. Los socialistas quieren cargos en el Ejecutivo y, además, la Caja económica y la cerradura política en Diputados (habilitado y Presidencia). El socialismo es una minoría eficiente que sodomizó al radicalismo por 12 años (Binner, Bonfatti, Lifschitz) ya que el territorio (el cuerpo) era y es radical y el cerebro eran rosarino. ¡Cuántos ministerios le corresponden a la nostalgia y a los secretos del armado político durante 12 años!! Es un abuso de confianza, dicen los radicales, pero todo es posible. Secretos con cargos se pagan. Expliquemos mas. Clara García es socialista y su lista fue la más votada pero tiene apenas 4 socialistas entre los 28.

6. Puertos e Hidrovía, Los Monos y los gorilas. Rosario juega un partido especial. Dos veces “un pelito”. Javkin dividió la ciudad y ganó por un exiguo porcentaje ante Monteverde. La Clase Media del centro de la ciudad es la que (cualquier mapa electoral lo demuestra) le otorgó esos “dos puntitos” salvadores. Ya había ganado por muy poco la interna que definió: el 20% de la ciudad votó a Javkin en aquel 16 de julio. Puestos a elegir los rosarinos, por escaso margen, eligieron el mal menor: Javkin.

Esta visible observación –local- no puede ocultarse. La otra es mas gruesa. Mas inocultable. Disculpen que pongamos números. Clara García (socialista) total provincial provisorio: 570.411 y Omar Perotti total provincial 481.016. Esas son las cifras para diputados. Clara, viuda de Roberto Miguel Lifschitz se lleva 28 diputados sobre 50. Son de varios partidos. Es una bolsa de gatos que el FUCO (Fondo Unificado, etc.) ordena ya que se trata de algo esencial: dinero, quien lo administra y cómo se distribuye.

7. El 'poroteo' y la 'caja chica'. Diputados da, con sus perfiles, un panorama de cómo se encuentra la provincia. Está la señora Amalia Granata, crecida en votos. Hasta hay una izquierda que siempre pide lo suyo. Y los libertarios, ése fenómeno que, sin fotos con Milei, apareció en provincia y ciudad (En Rosario dos concejales, dos…) Más claro que clarísimo: el gobernador Perotti no ganó ni se acercó.

Pullaro domina la provincia con Ejecutivo, Diputados y Senadores con mayoría propia. Ejecutivo y las dos cámaras ¿se entiende? Es amigo de Martin Lousteau y definitivamente radical, repetimos: ¿se entiende?

pullaro66.jpg Maxi Pullaro.

KO en el 1er. round

8. Faltaron 100.000 votos, tal como decía 'el Chango' Funes. Hay un número mágico, en el recuento provisorio: 89.395. Vamos “al redondeo”. Con 90.000 votos de diferencia, obtenidos en Rosario –ciudad–, Clara García le ganó a Omar Perotti. Hay un pero… es este: Lewandowski, como candidato a gobernador, obtuvo en Rosario -ciudad- 186.673 votos (ojito, siempre en provisorios antes del recuento final) y Omar Perotti 97.491. Vayamos al cruel y lapidario redondeo. Perotti 90.000 votos menos que Lewandowsky. Debe decirse sin curvas: los votos que le quitaron al Gobernador en ejercicio la posibilidad de ser el diputado mas votado están perdidos en Rosario. Se perdieron en esa diferencia que los números destacan. El asesor de Reutemann tenía razón: hay que llegar a Rosario con 100.000 votos de ventaja.

Corrección, votos ganados por la oposición, el peronismo no supo cómo retenerlos. Eso pone en un punto de asombro y perplejidad al peronismo provincial. El destino de Perotti, como Jefe de un bloque de 7 diputados, que no son sus amigos sino los que quedaron después del naufragio, pone una pregunta que me animo a realizar, pero no a contestar: ¿se queda Perotti como diputado provincial?

Rosario, le dio votos a Lewandowsky y se los negó a Perotti. Aventuro una proyección: se queda pero ése no es el peronismo del Movimiento Evita ni de la izquierda ni de lo que se viene en el peronismo, en tiempo de espera hasta el 23/10; el lunes después de las elecciones todo debería cambiar. Variante, si Massa entra al balotaje el cambio sería en noviembre. Si Massa es Presidente en noviembre; bueno, estamos hablando de otra cosa pero cuidado, Santa Fe es radical, Rosario es de una “alianza” que incluye a radicales.

9. Volvió el partido radical. Hay que buscar en Santa Fe gobernadores radicales. Joaquín Argonz 1941/1943 y vino el golpe de Estado (remember, Perón fue golpista en el 1943). Aldo Tessio en el 1963, con el peronismo proscripto. Pullaro en el 2023. Un largo camino de la UCR para volver a la Casa Gris. Sin embargo debe indicarse que Rosario tiene votos radicales, siempre los tuvo. Horacio Usandizaga los mostraba. El proceso de formación de cuadros en la UNR (Universidad Nacional de Rosario) no cesa. Los cientistas políticos (Pullaro Lehman) vienen por ese caminito. En todos los pueblos hay alguien con sangre de comité y boina blanca.

Cuando la señora Bullrich afirma que se le ganó al kirchnerismo en la provincia de Santa Fe digamos que, como poco, exagera. El radicalismo le ganó a un peronismo light y en estado de franco deterioro. No es CFK alguien que sea bien recibida en la Región Rosario y, de hecho, ni en el 2019 ni ahora apareció en tiempos electorales.

10. Los fantasmas existen. En las PASO de agosto los votos de Milei, flacos de custodia, fueron muchísimos. Nadie parece darse cuenta que ese fue otro naufragio de los partidos bien constituidos en la provincia. Un magma irrumpió e hizo un desastre. Otro naufragio, si se lo quiere ver con esa metáfora del hundimiento.

El peronismo se va en diciembre. Retener la provincia era la 1ra. obligación. Armar una retaguardia para las futuras luchas electorales era la 2da. obligación. Dejar herederos de la idea la 3ra. y la verdadera. Rotundo fracaso. Rosario lo dejó fuera de combate. Nocaut en el 1er. round. El 16/07 estaba todo perdido.

Embed #Hoy cumpliría años el mejor gobernador que tuvo la provincia de Santa Fe, un amigo que me enseñó mucho de la gestión, casi un padre a quien recuerdo con cariño. Una víctima de la pandemia a la que la muerte sorprendió esperando su turno en un momento en que la provincia lo… pic.twitter.com/FMwriDWUT8 — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 13, 2023

El caso Javkin

11. Los muchachos ex peronistas, todos unidos… perderemos. Por ahora perderemos. El peronismo provincial se encuentra en estado de descomposición. Las autoridades partidarias avisaron: adelantan elecciones y sólo esperan que pase el 22/10 que es, además, já, já já, el día del cumpleaños de Javier Milei (¿qué signo es el que le corresponde?) Acaso noviembre, ya se ha dicho.

Es desde la realidad desde donde se puede llegar a la verdad, algo así decían los griegos. Perón lo reformuló: la única verdad… etcétera.

Con la realidad después de las elecciones es posible decirlo: Rosario derrotó al peronismo pero, ay, esto era algo que se sabía desde hace tanto tiempo que no se entiende la resignación y la apatía, el desapego y el desgano que solo encuentran razón en una evidencia (otra vez: “la única verdad”…. etcétera) en Rosario es otro el interés, otro el destino y por consiguiente otro es el voto. Rosario se ha despegado del peronismo reconocido y la existencia del Movimiento Evita y el grupo local Ciudad Futura, implican una formulación diferente.

Desde la Casa Gris no se alcanza a divisar el Monumento a la Bandera; todos lo saben. Hay que estar mas cerca para observar la realidad y como dicen los griegos, por allí se llega a la verdad. Quien no mira El Monumento pierde la provincia solo que, en estos pagos, reina la incertidumbre: ¿es esto un peronismo independentista, una formulación Siglo XXI o un híbrido que no tendrá crecimiento ni descendencia? Soy periodista, no tengo las respuestas.

12. De el río Salado hacia el sur. Pablo Javkin gana “por un pelito” una interna partidaria (contra Miguel Ángel Tessandori, el candidato de Pullaro) y, por otro “pelito”, en una ciudad donde se eligió el mal menor, pero de ninguna manera un liderazgo aceptado sin reparos. Javkin le gana a Juan Monteverde, un “muchachista” que derrotó al peronismo en la interna con la ayuda del Movimiento Evita. El actual intendente repetirá la intendencia para alegría de la clase media y la derecha que es mayoría en Rosario. Será candidato a gobernador en el 2027 Javkin. La suya es una agrupación minúscula basada en la alianza con el radicalismo y el socialismo, sectores a los que no pertenece y dice representar. ¿Hay lugar para un híbrido regional de centro derecha en estos pagos? Soy periodista, no tengo la respuesta.

Embed Excelente elección de @AmelieGranata

- 3era Fuerza Provincial

- Más de 350000 votos

- 20% de los votos

- 7 Diputados: @emiliano_j @ALICIAAZANZA Porfiri Edgardo, Beatriz Brouwer, Omar Paredes, @Malfesi

Con propuestas y trabajando para todo Sta Fe

Gracias a todos x confiar pic.twitter.com/Fs8mhvmtbq — UNITE Nacional (@UNITENACIONAL) September 11, 2023

Narcomenudeo

13. La deuda radical en la provincia. Pullaro triunfó superando el récord histórico en votos del mas importante elector de la provincia: Reutemann. Otro siglo, otras historias, luego de La Peste y con las comunicaciones en estado de ebullición mediática. Desde 'Lole' que nadie apabullaba así un rival.

La medida más dura, inmediata y más clara de Pullaro será la “Ley del Narcomenudeo”. Intervendrá la policía provincial en el combate y la resolución del desequilibrio con el pequeño traficante y las mínimas bandas. La pretensión es clara.

Con la policía provincial siendo parte del problema se piensa encontrar la solución al mas grave conflicto: el gatillo fácil, el número de muertes, la violencia por las calles, la inseguridad urbana, la lejanía de las soluciones federales, las 'banditas' de las esquinas, ese es el eje pero no será fácil lograrlo, todavía hay un escollo, son fuerzas extraterritoriales las que tienen el monopolio del combate a las drogas (delito federal).

Ley de Narcomenudeo es lo que se expresa. Ley. Legislatura. Posible, pero no sencillo. Muchos dicen que será la 1ra. resolución. El impacto periodístico sería alto: de 200 a 100 muertos anuales es bastante positivo y esa es la idea para diferenciar 2023 de 2024. Las muertes por la violencia urbana que traen muchísima inseguridad. Impacto periodístico mayúsculo pero básicamente inestabilidad, inseguridad social. Y se debería a una decisión provincial, no municipal. ¿Podrá Pullaro, radical y hombre de la provincia, bajar a un límite razonable las componendas, los desmanejos y la violencia? No tengo la respuesta, soy periodista, hago las preguntas.

--------------------------

