Imputan a 5 gremialistas de Atilra por el bloqueo a Lácteos Vidal

image.png Alejandra Bada Vázques, dueña de Lácteos Vidal.

Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, explicó "Las vacas dan la leche los 365 días del año, dos veces por día, si no se procesa en un determinado tiempo se pudre, por eso ellos van un lunes, que está la leche el fin de semana. Entonces vos, como empresario, sentís que te empezás a fundir. Tampoco podés vender, y si no vendés, no cobras ni tenés plata para pagar. Es una situación muy desesperante y angustiante".