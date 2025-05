Día de preguntas, por ejemplo: ¿Ud. entraría a un blanqueo por DNU? ¿Bajan las tasas?

La ley de Ficha Limpia naufragó por un voto y el giro inesperado en el Senado reconfiguró el mapa electoral. La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quedó habilitada para postularse a cargos nacionales.

Si bien la presidenta del PJ no hizo menciones sobre lo ocurrido en la Cámara Alta, confirmó una visita a Corrientes el próximo mes para brindarle su apoyo a Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres, quien se postula para gobernador en la Provincia. Esto se dio a conocer a través de un video publicado en la cuenta oficial de Ascúa.

La reunión se llevará adelante con la presencia de la Secretaria General del PJ, Teresa García, y la apoderada del partido, Patricia García Blanco, así como del interventor mandato cumplido, Máximo Rodríguez, actual interventor del PJ en la provincia de Misiones.

Embed - Martín Tincho Ascua on Instagram: "El futuro de Corrientes es importante no solo para los correntinos. La transformación que haremos aquí servirá de ejemplo para toda la patria. Necesitamos una provincia fuerte, una Argentina fuerte. En este momento tan importante, contar con el apoyo y la fuerza de la presidenta Cristina Kirchner nos da la seguridad para seguir adelante. Su liderazgo y compromiso son esenciales para que podamos alcanzar nuestros sueños y superar cualquier desafío. Basta de un gobierno provincial que no cuida a su gente y que se somete a las locuras de Milei. Desde Corrientes, iniciaremos un gran movimiento para recuperar el país. Con Cristina y con vos. ¡Por Corrientes, por la patria! #ParaLimpiarCorrientes #ElCambioEsAhora #CorrientesMereceMás"