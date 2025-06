Robbie Williams podría sacudir Argentina en 2026: Fuertes rumores enloquecen a los fans

image.png Él siempre expresó su admiración por la pasión del público argentino y la calidez de su recibimiento. En diversas entrevistas, Williams destacó la intensidad emocional de sus shows en Buenos Aires y cómo la conexión con los fanáticos locales supera cualquier barrera idiomática.

Según información que circula entre los especialistas del sector, el ex integrante de Take That estaría planificando una serie de presentaciones en territorio latinoamericano para principios de 2026. Los países que figuran en el radar del británico incluyen México, Chile y Argentina, aunque aún no existe confirmación oficial por parte del artista ni de su equipo de management.