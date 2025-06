Cómo recibir más rápido tus pedidos de Shein en Argentina: La clave para que llegue rápido

Otro aspecto que puede influir positivamente en los plazos de entrega es realizar las compras durante las horas pico del sistema. Aunque parezca contradictorio, en esos momentos —como los eventos especiales tipo flash sale, promociones o festividades— la empresa refuerza su logística y sus centros de distribución para hacer frente a la alta demanda. De esta forma, los paquetes suelen salir más rápido hacia destino.

Paso a paso para comprar desde Argentina

Ingresar al sitio web oficial (shein.com) o descargar la aplicación en el celular.

Crear una cuenta personal y configurar correctamente la dirección de envío.

Navegar por el catálogo y agregar al carrito los productos deseados.

Seleccionar el método de pago (tarjeta de crédito, débito o plataformas habilitadas).

Elegir el tipo de envío entre las opciones disponibles.

Este último paso es clave. Verificá que los datos personales estén bien escritos y que la dirección sea clara y completa, ya que cualquier error puede generar demoras innecesarias.

¿Hay que pagar impuestos o cargos extras al comprar en Shein?

Una de las preocupaciones más comunes a la hora de comprar en tiendas internacionales es el tema de los impuestos. En el pasado, muchas compras realizadas desde Argentina estaban sujetas a cargas como el IVA, percepciones de ARCA y otros tributos aduaneros, lo que podía encarecer notablemente el valor final del producto.

No obstante, Shein comenzó a implementar un nuevo sistema de envíos conocido como Delivery Duty Paid (DDP). ¿Qué significa esto? Básicamente, que la empresa se hace cargo de todos los gastos impositivos y logísticos relacionados con la entrega. En otras palabras, el consumidor paga un precio final en la plataforma, y no debe realizar trámites ni abonar montos extra al momento de recibir el pedido. Lo que hay que tener en cuenta, es que este servicio en la app tiene un costo de $32.360 si no se logra superar el monto mínimo de envío (a partir de $30.000).

shein compras.jpg

Además, con este nuevo sistema, los envíos ya no se gestionan a través de Correo Argentino, sino por medio de la empresa Mail Americas, lo que también colabora con una mayor eficiencia en la distribución y la llegada a domicilio.

Claves para evitar problemas

Comprobá que tu dirección esté bien escrita , incluyendo código postal correcto.

, incluyendo código postal correcto. Seleccioná productos que estén disponibles para envío inmediato (algunos tienen demoras desde el origen).

(algunos tienen demoras desde el origen). Seguimiento del pedido : Usá el número de tracking que Shein proporciona para ver en qué etapa está tu compra.

: Usá el número de tracking que Shein proporciona para ver en qué etapa está tu compra. Evitá combinar muchos productos en un solo pedido grande, ya que los paquetes más voluminosos pueden tener mayores demoras en aduana.

La clave está en elegir el método de envío adecuado, comprar en momentos estratégicos y seguir los pasos correctamente.

Más noticias en Urgente24

Cerraron IP Noticias: Final de Ariel García Furfaro, el del fentanilo denunciado

Chiqui Tapia y AFA expuestos hasta por San Lorenzo y Miguel Ángel Russo

Vuelos suspendidos: Un aeropuerto cierra y se prepara para recibir a los F-16

Jorge Rial, Viviana Canosa, Alejandro Fantino, Fabián Doman y 'el Duka'

Repudio a Chiqui Tapia con una súbita campaña anti piratería en Huracán-Platense