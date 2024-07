Amazon prepara su contraataque a los chinos Temu y Shein

La distinción es importante porqueUSA tiene un umbral “de minimis” de US$ 800 sobre el valor de los bienes importados: si el valor está por debajo del umbral, el artículo no paga derechos de importación. Temu y Shein han negado que esta disposición sea fundamental para su capacidad de vender mercadería a costos ultrabajos en USA, pero los legisladores estadounidenses no están de acuerdo . Un comité de la Cámara de Representantes descubrió que solo los envíos de Temu y Shein desde sus almacenes chinos representaban casi 33% de los 1.000 millones de paquetes que ingresaron a USA en 2023 utilizando la laguna jurídica 'de minimis'. La distinción es importante porqueUSA tiene un umbral “de minimis” de US$ 800 sobre el valor de los bienes importados: si el valor está por debajo del umbral, el artículo no paga derechos de importación. Temu y Shein han negado que esta disposición sea fundamental para su capacidad de vender mercadería a costos ultrabajos en USA, pero los legisladores estadounidenses no están de acuerdo . Un comité de la Cámara de Representantes descubrió que solo los envíos de Temu y Shein desde sus almacenes chinos representaban casi 33% de los 1.000 millones de paquetes que ingresaron a USA en 2023 utilizando la laguna jurídica 'de minimis'.