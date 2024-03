Polémica en Uruguay: Proyecto de reforma en el Código Penal disminuye penas por homicidio

image.png Ope Pasquet (archivo, octubre de 2023). Foto: Ernesto Ryan |Gentileza La Diaria

En ese sentido, en la última Rendición de Cuentas el Oficialismo se aprobó un aumento de dos a cuatro años de penitenciaría en la pena mínima por homicidio simple y dejó una pena máxima de 18 años de penitenciaría. Pero este nuevo proyecto tira por la borda este último cambio y plantea que quien “diere muerte a una persona será castigado con 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría”.

Vale aclarar que en circunstancias agravantes de homicidio (por ejemplo, por el vínculo), el proyecto mantiene el máximo vigente de 30 años de penitenciaría.

A su vez, el proyecto de reforma propone una reducción de la pena por rapiña. Actualmente la normativa vigente en Uruguay establece un máximo de 16 años de prisión, pero con este proyecto de ley se plantea nueve años de penitenciaría como máximo, si no hay utilización de arma de fuego (robo calificado).

Proyecto de ley reduciría las penas por abuso sexual

El proyecto de ley de reforma del Código Penal prevé una reducción del castigo por abuso sexual. Mientras que en la actualidad el Código Penal establece un máximo de 12 años de prisión para quien “por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva realice un acto de naturaleza sexual sobre una persona”; con esta reforma el procesado sólo cumpliría una pena de hasta ocho años.

En esa misma línea, la reforma tipifica por primera vez como delito la “corrupción privada” y la define de la siguiente manera: aquella persona que, “teniendo el poder de decisión” de una empresa o persona jurídica, “solicitare o aceptare o recibiere dinero, beneficio o cualquier otro provecho o ventaja de cualquier naturaleza extraña a la retribución o beneficios legítimos de su cargo, a los efectos de beneficiar indebidamente una marca, proveedor de productos o servicios o procurar a un tercero cualquier ventaja o beneficio patrimonial indebidos”, tendrá una pena de 20 meses de prisión a seis años de penitenciaría.

En relación a la reducción de la pena por abuso sexual parte de la sociedad uruguaya está escandalizada ya que pedía un aumento de la cantidad de años de sentencia en tales casos y más aún cuando varios diputados y políticos del país estuvieron implicados en presuntas violaciones y acoso sexual

Caso Penadés, Olmos y Orsi: abuso y acoso sexual

Recordemos que el senador por el Partido Nacional de Lacalle Pou, Gustavo Penadés, ha sido acusado de abuso sexual y pedofilia por una militante trans de su misma agrupación política.

Gustavo Penadés, el parlamentario de Uruguay señalado como explotador sexual de menores

Como informó Urgente 24, la militante trans y oficialista Romina Celeste Papasso, publicó en su cuenta de Twitter (28/03/23) que cuando tenía 13 años fue explotada sexualmente por el actual senador Gustavo Penadés, en dos encuentros que como retribución le dio dinero. Luego de la denuncia pública, el fiscal de Corte Juan Gómez, ordenó que se iniciara una investigación de oficio por parte de un fiscal y otras víctimas del congresista acudieron a Celeste.

Pero no sólo políticos del Oficialismo han estado en el ojo de la tormenta por delitos relacionados con la integridad física de las personas. El diputado opositor Gustavo Olmos fue denunciado frente a su agrupación por acoso sexual y laboral por la diputada suplente Martina Casás que pertenece a la misma coalición Marea Frenteamplista.

Hace días también otro político uruguayo fue acusado de agresiones a una mujer trans. Se trata del precandidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, tras ser denunciado por una mujer trans de 42 años.

“Esta persona se confunde. Por supuesto que no era yo, o sería mucho más triste aún, que alguien la esté usando. Acá no se están metiendo solo con una fuerza política, ni con un candidato, sino con una persona y con la familia. Por lo tanto, a partir de este momento quienes van a hablar van a ser mis abogados, que van a ir a fondo”, declaró Orsi sugiriendo que es una "opereta" para poner en jaque su candidatura.

Reforma del Código penal: Homicidio piadoso y ayuda al suicidio

El proyecto de reforma del Código Penal propuesto por un diputado Oficialista y otro colorado incluye un cambio en la consideración del homicidio piadoso.

Es que actualmente el Código Penal establece que “los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio, efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima”, pero con el proyecto se dispone que quedará exento de pena “el autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima”.

image.png

Cabe destacar que la modificación de este apartado del Código Penal había sido propuesta por el director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, Germán Aller, como una opción para el proyecto de ley de eutanasia que actualmente se discute en el Parlamento.

En relación a ello, en el caso de que alguien “determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo”, la reforma mantiene la pena máxima vigente de seis años de prisión, pero agrega que, “si sólo se tratare de un acto de ayuda al suicidio, el sujeto será eximido de pena, si la ayuda se hubiere prestado por móviles de piedad y mediando súplicas reiteradas de la víctima, en tanto fuere capaz y mayor de 18 años”.

