El Chapo pidió la extradición y López Obrador habló de los DD.HH.

https://twitter.com/CiroGomezL/status/1616063551172403200 La petición de Joaquín “El Chapo” Guzmán para regresar a una cárcel mexicana, ya fue escuchada en Palacio Nacional y también en la Casa Blanca. Así le respondió el presidente @LopezObrador_ y Juan González, asesor para asuntos de América Latina de Joe Biden: pic.twitter.com/u3xxBvU70c — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 19, 2023

Para sorpresa, más aún luego de que el canciller mexicano Marcelo Ebrand sostuviera que la repatriación de El Chapo no sería viable, el mandatario mexicano López Obrador dijo que “cuando se trata de Derechos Humanos hay vías e instancias internacionales. Entonces no es descartar (...) No se puede decir no, se tiene que argumentar”, abriendo la puerta a una repatriación del narcotraficante.