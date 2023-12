En 3 semanas 'Arrepentidos de Milei' ya sumó 155M seguidores

¿Cómo no se le ocurrió a Carlos Maslaton? Tampoco a Diego Giacomini. El 23/11/2023 'alguien' inició la cuenta 'Arrepentidos de Milei' a la ex Twitter, hoy X, microblogging de Elon Musk, un fan de Javier Milei. Por cierto, no es la única contradicción en esta historia. El 14/12/2023 a las 12:27 hora de la Argentina, la cuenta tiene 150.544 seguidores. En Instagram, tiene menos volumen: 30.000 seguidores, y es lógico: el público para estos temas se encuentra en X, no en el modoso universo de Meta.