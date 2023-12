Esto quiere decir que, la comisión bicameral que controla los DNU, se debe componer de 8 miembros por ala legislativa. Luego, cada cámara se deberá repartir esos 8 asientos según representación parlamentaria, y aquí es donde empieza la ‘rosca’.

El 'error' de Menem

Cuando se realizó la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados en el debut como presidente del cuerpo de Martín Menem, hubo un acuerdo entre el titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, con su par de Unión por la Patria (UxP) Germán Martínez, para que el criterio sea por proporcionalidad de bloques. Esto perjudicaba a La Libertad Avanza, que no llega a los 40 miembros ante los más de 100 de UxP. Atrás de la actitud de Ritondo estaba un desplante del oficialismo por una vicepresidencia.

martin-menem.jpg Martín Menem y un reparto de comisiones que complicó a Javier Milei.

Así las cosas, LLA quedó muy relegado de cara a la conformación de la Bicameral, que del lado de la Cámara baja quedó conformada por 4 diputados de UxP y 4 de la oposición, de los cuales 2 terminarían siendo libertarios.

Villarruel 'subsana'

Cuando se especulaba con que se repitiera la misma situación de Diputados en el Senado, lo que dejaría a los decretos de Milei a merced del kirchnerismo, la titular del cuerpo y vicepresidenta Victoria Villarruel logró imponerse y perjudicando a UxP logró que los senadores –por mayoría- le delegaran la facultad de nombrar a los presidentes de las comisiones y sus integrantes, incluida la de Trámite Legislativo, de acuerdo con el artículo 60 del reglamento del Senado.

Cabe recordar que una presidencia es un sillón clave porque el presidente de una comisión es quien decide básicamente si se reúne o no y cuándo.

Ya se vio la inactividad de la bicameral en la era de Alberto Fernández cuando la presidía el oficialista Marcos Cleri y estuvo sin reunirse desde mediados de 2021, lo que hacía que los DNU quedaran en vigencia 'de facto'.

594711-victoria-villarruel_0.jpg Victoria Villarruel, acusada por UxP de haber violado el reglamento del Senado en el criterio de repartir la comisiones.

Si bien el criterio es por “proporcionalidad” de bloques, Villarruel y sus aliados (UCR, PRO, provinciales) eligieron un criterio de mayorías de espacios. Así, el ‘oficialismo’ que abrió la sesión preparatoria de ayer juntó 39 sobre 33 de UP y en función de ese número se decidió hacer el reparto en los comités asesores.

Ese cambio de criterio obviamente recibió las objeciones del kirchnerismo que tildaron a la interpretación del reglamento como ilegal.

Para repasar lo ocurrido: Martín Menem, flamante titular de Diputados aceptó que la integración de comisiones se haga por bloques y su cantidad de miembros, donde Unión por Todos es el que más diputados tiene (se llama primera minoría ya que no tienen mayoría de miembros del cuerpo), con lo cual tendrá mayorías y presidencias.

En Senado no se hizo así y Villarruel consiguió que se adopte el criterio de mayorías, y allí la oposición aglutinada de LLA, UCR, PRO, etc, superó con 39 a la primera minoría del Senado que también es UxP y que, de aplicar la lógica de Diputados, se habría hecho con el control de las comisiones y las presidencias, incluso el crucial manejo de las bicamerales como la que evalúa los DNU.

En definitiva, Villarruel terminó salvando el 'error' político de Menem y evitó una “catástrofe” legislativa para LLA, como le gusta decir al Gobierno en materia económica. Logró que le delegaran el armado de comisiones, aunque eso no es gratis: le resta negociar con sus aliados circunstanciales con quienes logró un frágil acuerdo, especialmente con los radicales.

Por último, además de tener la discrecionalidad de convocar o no a la bicameral -siempre que se haga con la presidencia para un legisdor de LLA- si un DNU no es rechazado por ambas cámaras seguirá vigente, no alcanza que una lo rechace y la otra no.

