Vladimir Putin habló de todo: Ucrania, USA, UE hasta de Milei

Asimismo no habló de invasión al conflicto bélico entre los países vecinos sino de una “guerra civil entre hermanos”. “Los rusos y los ucranianos son esencialmente un solo pueblo. Y lo que está sucediendo ahora es una enorme tragedia, similar a una guerra civil entre hermanos, cuando los hermanos se encontraron en bandos opuestos. Todo el sureste de Ucrania siempre ha sido prorruso".

En esa línea consideró a Odessa como una ciudad rusa por integrar ese conjunto de “territorios históricos rusos”.

Además destacó que se reclutaron medio millón de voluntarios para las fuerzas armadas y que más de 600.000 soldados están desplegados en el campo de batalla. Y afirmó que 486.000 personas ya fueron reclutadas por el ejército ruso bajo contrato este año.

USA Y UE

En la conferencia Putin también aclaró que Rusia está abierta a conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros líderes de la Unión Europea si están interesados en tales contactos.

“No somos nosotros quienes arruinamos las relaciones con la UE, sino ellos quienes intentaron eclipsarnos", afirmó.

"La tendencia a acercarnos a nuestras fronteras es la razón de esta tragedia", añadió, "Europa guarda silencio ante esto, nosotros estamos a favor de las relaciones con Europa pero ellos no hacen nada y guardan silencio ante los Estados Unidos."

En ese sentido, declaró que "Rusia está lista para construir relaciones con Estados Unidos". "Esto es importante y necesario."

Sin embargo luego se refirió a la voladura de los gasoductos Nord Stream, que explotaron en septiembre de 2022.

image.png Viktor Orban considera que no es necesario abrir las negociaciones sobre la inclusión de Ucrania a la UE.

"El hecho de que Europa no reciba suficiente gas no es nuestro problema, no cerramos los gasoductos, no volamos el Nord Stream, lo más probable es que haya sido Estados Unidos", dijo el presidente ruso.

Cabe destacar que los 27 gobiernos de la Unión Europea discuten este jueves si seguirán apoyando a Ucrania en los próximos años.

El asunto gira en torno a tres decisiones:

Fondo de 50.000 millones de euros para sostener financieramente al Tesoro ucraniano e impedir un default.

Fondo 20.000 millones de euros en la conocida como ‘Facilidad Europea para la Paz’, el fondo europeo que paga a los gobiernos nacionales las armas que envían a Ucrania.

Si la Unión Europea abre formalmente las negociaciones de adhesión de Ucrania al bloque

Pero el primer ministro húngaro Viktor Orban -quien mantuvo una discusión al parecer amigable con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Buenos Aires durante la toma de posesión de Javier Milei- y principal aliado europeo del presidente ruso Vladimir Putin, bloquea las tres decisiones.

Sobre esto Putin, elogió a Orban a quien “lo consideró un pronacionalista no prorruso”.

Javier Milei

En la conferencia de prensa, Putin decidió dedicar unos de sus minutos para hablar sobre Argentina y el triunfo de Javier Milei. Sobre todo sobre su idea de dolarizar la economía ante la inflación galopante.

Consideró que el proyecto del libertario es lógico dadas las circunstancias pero que podría llevar a la pérdida de la soberanía y acarrear varios problemas. Argumentó que vincular "la moneda nacional al dólar disminuye considerablemente los gastos públicos, creando serias amenazas socioeconómicas".

"Hay numerosos problemas –ya me lo han dicho los dirigentes anteriores– relacionados con el pago de los créditos que Argentina ha estado recibiendo de diversas fuentes. Así que la lógica es clara. Pero esto es, sin duda, una pérdida significativa de la soberanía nacional".

Putin sobre la dolarización de Javier Milei: "Es una pérdida de soberanía".

pic.twitter.com/4trkT9QKwy — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) December 14, 2023

Algunos economistas rusos, en línea con su presidente, sostuvieron. “Si se renuncia al acuñamiento y se reemplaza por una moneda extranjera, el nivel de maniobra sobre la política económica es nulo y la propia autonomía de gestión del Estado queda restringida a niveles muy mínimos".

En el plano internacional, la puja por la desdolarización como moneda de atesoramiento e intercambio comercial es uno de los ejes de la multipolaridad impulsada por el BRICS al que el gobierno del economista rechaza.

