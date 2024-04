La amnesia de Joseph Blatter acelera su sepultura en FIFA

blatter4.jpg Joseph Blatter visitando una Redacción para promocionar su 'Overtime'.

Recordatorio

Omisiones llamativas de Blatter:

## No es creíble su historia de cómo fue el Mundial 2006 en Alemania ni sobre cómo se produjo el agujero de los 10 millones de euros (aún discutido en un tribunal alemán).

## No menciona las cuentas de los brasileros Joao Havelange y Ricardo Teixeira (ex yerno de Havelange) en un banco privado en Zurich (Suiza). Todo indica que tuvo que ver con Brasil 2014.

## No cuenta su relación con Jean-Marie Weber y con ISL (International Sport and Leisure), la empresa que había fundado Horst Dassler (creador de Adidas), para negocios con FIFA, el Comité Olímpico Internacional y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. ISL quebró en 2001 con deudas de US$ 193 millones. Weber, asistente personal de Dassler, fue apodado 'Bag Man' (El hombre de la Bolsa). Ya enfermo de cáncer se negó a identificar a sus contactos y anunció "Me llevaré los nombres a la tumba".

## Muy importante: Blatter no menciona su relación con el qatarí Mohammed bin Hammam, un vínculo tan o más importante que el de Blatter con Grondona o con Havelange. Bin Hammam fue presidente de la Confederación Asiática de Fútbol y miembro del comité ejecutivo de 24 miembros de la FIFA de 1996 a 2011, cuando fue suspendido para siempre de toda actividad en FIFA por el Comité de Ética. Bin Hammam fue quien le permitió a Blatter ganar la votación presidencial en 1998 cuando era visible que sería derrotado por el presidente de UEFA (Unión Europea de Fútbol Asociado), el sueco Lennart Johansson. Hay una historia de que Bin Hammam le daba el triunfo en 1998 y en la elección siguiente (2002) sería al revés. Pero nunca sucedió ese enroque.

Golazo24 agrega: Tampoco explicó su relación con el periodista y dirigente deportivo francés Jérôme Valcke, ex director de Marketing y TV y luego secretario general de la FIFA hasta que irrumpió en escena el FBI estadounidense. Valcke fue enlace con Austin Warner, alias 'Jack', quien fue vicepresidente de FIFA y presidente de CONCACAF, famoso por sus escándalos de corrupción.

Ya que estamos: Warner y el capitán del ejército jamaicano, Horace Burrell, fueron decisivos para que Blatter derrotara en 2002 al camerunés Issa Hayatou, en otra elección presidencial de FIFA. A Hayatou le quedó la venganza de presidir FIFA en forma provisoria cuando Blatter fue suspendido por el Comité de Ética. No hay reconocimiento a ellos en la 'historia oficial' de Blatter. Pero es ridículo pretender que lo olviden todos aquellos a quienes les interesaría leer el libro.

Embed - Episodio 01: El Inicio del Fin - FIFA Gate, por el Bien del Fútbol

Línea de tiempo

Blatter, quien se hace llamar 'Sepp' -nunca fue su nombre sino un apodo-, fue directivo de un pequeño club llamado Neuchâtel Xamax Football Club Serrières, más tarde ingresó al capítulo suizo de Panathlon Internacional, club reconocido por el Comité Olímpico Internacional.

En 1956 ingresó a la Asociación Suiza de Periodistas Deportivos ,

, en 1959 fue Jefe de Relaciones Públicas de la Oficina de Turismo del Cantón de Valais -y se graduó en Comercio y Economía Política en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Lausana;

-y se graduó en en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Lausana; en 1964 fue secretario general de la Federación Suiza de Hockey sobre Hielo y así se vinculó a la presencia de Suiza en los Juegos Olímpicos de 1972 (Múnich) y 1976 (Montreal) ;

y así se vinculó a la presencia de Suiza en los de ; en 1975 él ingresó a FIFA como director de Desarrollo.

En 1974 había asumido como presidente de FIFA un brasilero que también tenía actividad en el Comité Olímpico Internacional, Joao Havelange.

Es inadmisible la memoria selectiva de Blatter, que deviene en amnesia. Y la subestimación hacia todos quienes conocen algo o bastante de la historia reciente de FIFA.

Embed Have people forgotten about the shredder doing overtime at the offices of Sepp Blatter ??? @piersmorgan https://t.co/zWNCPQy8PU

Sepp Blatter and Michel Platini acquitted of corruption by Swiss court pic.twitter.com/VptwoOMQxU — Peter Pennington (@PeterPe2022) July 8, 2022

¿La gente se ha olvidado de la trituradora que hace horas extras en las oficinas de Sepp Blatter? @piersmorgan https://news.sky.com/story/sepp-blatter-and-michel-platini-acquitted-of-corruption-by-swiss-court-12647951… Sepp Blatter y Michel Platini absueltos de corrupción por tribunal suizo

Gianni Infantino

James Dostoyevsky leyó el libro -que no lo recomienda: "Si quiere gastar 41,90 francos suizos en una biografía, no compre esta. No vale el papel en el que está impreso"- y también varias entrevistas que concedió Blatter, y llegó a la misma conclusión que varios conocedores de FIFA: Blatter nunca hubiese elegido a Gianni Infantino para sucederle.

Blatter se ufana de haber rebotado a Infantino en una de las oportunidades que intentó ingresar a FIFA como abogado especializado en Deportes.

En verdad, Infantino multiplicó lo que inició Blatter -y Havelange le advirtió que estaba "creando un monstruo", que enriqueció al brasilero, hay que ser justos- que fueron los patrocinios, el merchandising y la TV.

Es injusto el rencor de Blatter porque bastante hizo Infantino para

impedir o frustrar la rebeldía de los clubes poderosos que quieren organizar su propia liga, a espaldas de FIFA, y lo logró sin que corriera sangre; y

que quieren organizar su propia liga, a espaldas de FIFA, y lo logró sin que corriera sangre; y canjear con USA concederle un Mundial 2026 -junto a México y Canadá- para cesar la furia del FIFAgate.

Obviamente que al veterano ex presidente le provoca enojo que el italiano Infantino se haya empeñado en borrar o menguar la historia FIFA del suizo Blatter, pero él estaba obligado a remodelar la entidad luego del desastre a que la llevaron Blatter, Grondona y los otros. No hay autocrítica en el octogenario del fútbol. Quizás ensayar una no sólo hubiese sido más honesto sino que le hubiera asegurado repercusión a su texto, y eso significaría algo del reconocimiento buscado.

Julio H. Grondona, acompañó a Blatter gran parte de su gestión en la cual se produjeron los hechos de corrupción denunciados Julio Grondona y Sepp Blatter.

Joseph Blatter

De todos modos, Blatter tiene ideas para concederle más emoción al fútbol, las que vuelca en las entrevistas de promoción del libro antes que en el texto biográfico:

## Eliminar los empates en todos los partidos de la Copa Mundial- Por ejemplo, con una tanda de tiros penales después de 90' de tiempo reglamentario o agregar tiempo extra pero con muerte súbita, tal como se utilizó en las rondas eliminatorias de los Mundiales de 1998 y 2002.

## El Mundial 2030 exclusivamente en Sudamérica, no compartirlo con Europa. Sin duda, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, debió presionar mucho más a Infantino. Probablemente él privilegió continuar como presidente de la Comisión de Finanzas de FIFA, la contrapartida de Infantino. Para Blatter es un error una Copa del Mundo 2030 en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Marruecos y Portugal.

## Abandonar la amplitud de 48 equipos en competencia en la Copa Mundial, una idea 'inclusiva' de Infantino, para que 'todos participen'. Sin embargo, la buena voluntad no puede ocultar la realidad: al final serán siempre las mismas selecciones tradicionales, porque son las que tienen los atletas más competitivos; y habrá una cantidad de juegos que no les importará a casi nadie.

En definitiva, el verdadero Blatter es más interesante que el león herbívoro en que decidió convertirse para buscar que no lo olviden, en el final de la historia.