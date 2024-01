Problemas para la Fed, las tasas y el resto de 2024

"Por lo general, no se debe reaccionar ante un solo dato, pero en este caso, la Reserva Federal está buscando señales para actuar. Con este informe del IPC, el pistoletazo de salida no se dio", destacó Vincent Reinhart, un veterano de la Reserva Federal actualmente en Dreyfus y Mellon. "Después de esto, la Reserva Federal no puede utilizar su reunión de finales de enero para insinuar que quiere actuar en marzo. Va a requerir otra ronda".