Wall Street ahora lo sabe: La inflación en USA no terminó

Atentos

se pica la inflación en USA.

CPI vino peor de lo estimado.

0.4 MoM vs 0.3 previsto

3.8 y/y vs 3.7% previsto.

La core sigue muy alta para las previsiones de la FED.

Esto puede impactar demorando la baja de tasas que prevee el mercado.