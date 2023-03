Faltarán dólares: A la poca cosecha se le suma bajos precios

La cosecha de soja de Argentina superó el pronóstico inicial del USDA solo 3 veces (la última fue en 2016) La cosecha de soja de Argentina superó el pronóstico inicial del USDA solo 3 veces (la última fue en 2016)

image.png

Acá está el gráfico en términos de toneladas. 2018 sigue liderando, ya que la cosecha de soja cayó 19 toneladas desde las cifras iniciales hasta las finales del USDA. 2023 es el segundo con -18 toneladas, 2009 fue -16 toneladas. Las fallas han empeorado progresivamente en los últimos cuatro años debido a sequías prolongadas o que empeoran.

image.png

Y es que se estima que la pérdida de dólares, solo por exportaciones, -o sea no se contabiliza caídas productivas por falta de alimento para los animales, los menores embarazos y la menor producción de leche, por ejemplo- podría superar los US$ 20.000 millones, marcando un daño 70% mayor que el que tuvo Mauricio Macri en la sequía 2016/17, donde se habían perdido US$ 8.000 millones.

image.png 7,5 Mt menos de producción para la soja y el maíz. Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

A esta escasez de commodities ahora se le agrega unos precios internacionales mucho más bajos de los esperados. En este sentido, el analista financiero y experto en agro, Salvador Vitelli, destacaba: “Estamos teniendo un doble castigo. La zona núcleo viene muy mal en cuanto a registros hídricos y los precios mundiales se mantienen bajos.

Y agregó que: "Creo que todavía no se cayó en la cuenta de que va a afectar a la cadena de pagos a partir de agosto. No podemos subestimar lo que va a suceder, porque el escenario es muy desalentador. Para agravar la situación de los productores se dio a conocer la prórroga por 180 días para los embarques comprendidos entre marzo y julio. Es una medida similar a la que se hizo con el trigo a partir de noviembre, que derrumbó su precio interno de US$ 380 a US$ 300 por tonelada porque le quitó la demanda exportadora. Los precios del maíz temprano en marzo y abril van a padecer esta medida y van a bajar. La desilusión del productor es grande porque creían que ante la menor oferta iban a conseguir mejores precios, pero sin los exportadores en el mercado quedan a merced del mercado interno que se satisface con un volumen ínfimo y esta mala cosecha aparece como una sobreoferta."

Una gripe que no ayuda

Sumado a este golpe en el agro, también se le suma la Gripe aviar, enfermedad que ya se llevó a 220.000 gallinas y está afectando a 10 provincias. De acuerdo con el Laboratorio del SENASA, a día de hoy se suman 40 casos confirmados en aves de traspatio -32-, silvestres -4- y sector comercial -4-

16 en Córdoba

9 en Buenos Aires

4 en Neuquén

4 en Santa Fe

2 en Río Negro

1 en Chaco

1 en Jujuy

1 en Santiago del Estero

1 en San Luis

1 en Salta

Con base en estos datos, la entidad sanitaria solicitó que los productores aumenten sus medidas de bioseguridad, estableciendo barreras con el objetivo de que el virus no entre en contacto con las aves.

De acuerdo con Ámbito: La enfermedad ingresó al país en febrero, por las rutas migratorias de aves silvestres que vienen del norte, específicamente de Estados Unidos y Canadá, donde hace varios años tienen esta enfermedad.

Esta semana se habían confirmado tres casos positivos de influenza aviar. Dos de ellos en aves de granjas comerciales, uno en la provincia de Buenos Aires y el otro en Neuquén, mientras que el restante era un ave de traspatio en Chaco.

El miércoles 1 de marzo se confirmó el primer caso positivo en aves de corral y Argentina perdió temporalmente su estatus de "libre de gripe aviar". Esto significa que, para cumplir con las normas internacionales, el país decidió suspender la exportación de productos avícolas.

