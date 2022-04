Ni Marcelo Tinelli ni Matías Lammens (¿y Mastrosimone?)

La propuesta que se escucha consiste en refundar el Club Atlético San Lorenzo de Almagro... o algo parecido, antes de un previsible derrumbe, aún cuando Matías Lammens afirma que ya no se están entregando cheques que no se puedan cubrir. O aún cuando Marcelo Tinelli aún no anunció que será de su vida con San Lorenzo ya que todavía se encuentra en uso de licencia como presidente de la entidad, lo que aprovechó Lammens, escondido detrás de Horacio Arreceygor y Miguel Mastrosimone, dicen. En especial Mastrosimone. También Karina Lefevre.