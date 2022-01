Fabián Doman volvió a cruzar Hugo Moyano en redes sociales

Doman inició: Frente a la supuesta inminencia de la venta de Alan Velasco por un monto indefinido e imposible de conocer –como todas las operaciones de compra y venta de la gestión Moyano en Independiente- nos preocupa la operación por la baja cifra y la urgencia. Jugadores de la misma importancia y futuro de Velasco han sido vendidos en general por monto superiores a los 12 millones de dólares. ¿Por qué el apuro? Por la incapacidad del trio Hugo Moyano/Pablo Moyano/Yoyo Maldonado para conseguir el dinero para levantar la primera tanda de inhibiciones. Un trio que recibió en los últimos años 60 millones de dólares de ventas de jugadores, NO TIENE ahora 1.2 millón de dólares para dejar de estas inhibidos hasta febrero y permitir incorporar y anotar jugadores. ¿Por qué no los tienen? Doman inició: Frente a la supuesta inminencia de la venta de Alan Velasco por un monto indefinido e imposible de conocer –como todas las operaciones de compra y venta de la gestión Moyano en Independiente- nos preocupa la operación por la baja cifra y la urgencia. Jugadores de la misma importancia y futuro de Velasco han sido vendidos en general por monto superiores a los 12 millones de dólares. ¿Por qué el apuro? Por la incapacidad del trio Hugo Moyano/Pablo Moyano/Yoyo Maldonado para conseguir el dinero para levantar la primera tanda de inhibiciones. Un trio que recibió en los últimos años 60 millones de dólares de ventas de jugadores, NO TIENE ahora 1.2 millón de dólares para dejar de estas inhibidos hasta febrero y permitir incorporar y anotar jugadores. ¿Por qué no los tienen?