Sin embargo, el ministro de Petróleo, Hardeep Singh Puri, prometió que ascenderís al 16% en 2024 tras la adjudicación de bloques en el marco de las rondas de la Política de Licencias de Superficie Abierta (OALP).

Hasta la fecha, la OALP adjudicó 144 bloques que abarcan 244.007 km2.

En el marco de la OALP, India permite a las empresas de exploración y producción (upstream) reservar áreas para la exploración de petróleo y gas y presentar una manifestación de interés para cualquier área a lo largo del año.

Acumulados, esos intereses se subastan 3 treces al año.

Según Puri, las actividades de exploración y producción (E&P) de India en el sector del petróleo y el gas ofrecen oportunidades de inversión por US$ 100.000 millones para 2030.

Relación con USA

En 2024, S&P Global Commodity Insights informó que 4 cuencas sedimentarias en gran parte inexploradas en India podrían contener hasta 22.000 millones de barriles de petróleo.

India cuenta con importantes descubrimientos en las cuencas Krishna-Godavari, Barmer y Assam, pero la exploración en otras áreas ha sido más lenta.

La cuencas de categorías II y III menos conocidas -Mahanadi, mar de Andamán, Bengala y Kerala-Konkan-, contienen más petróleo que la Cuenca Pérmica estadounidense, que ya ha producido 14.000 millones de sus 34.000 millones de barriles de reservas de petróleo recuperables.

Se impone una revisión del vínculo de USA con India, que no es bueno.

Alex Kimani en Oilprice.com/:

En medio de la preocupación por la contundente política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump, la empresa india de servicios financieros diversificados Motilal Oswal ha sugerido que India podría fortalecer sus industrias nacionales e incrementar la producción local. Trump tiene un historial de imponer fuertes aranceles a India, incluyendo aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, impuestos en 2018. Estos aranceles tuvieron un efecto negativo en el comercio de India con USA, ya que las exportaciones de acero se desplomaron 46%, 1 año después de su anuncio. En medio de la preocupación por la contundente política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump, la empresa india de servicios financieros diversificados Motilal Oswal ha sugerido que India podría fortalecer sus industrias nacionales e incrementar la producción local. Trump tiene un historial de imponer fuertes aranceles a India, incluyendo aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, impuestos en 2018. Estos aranceles tuvieron un efecto negativo en el comercio de India con USA, ya que las exportaciones de acero se desplomaron 46%, 1 año después de su anuncio.

Las reservas y BP

Rahul Chauhan, analista upstream de Commodity Insights, ha destacado el potencial del inexplorado sector de petróleo y gas de la India: "ONGC y Oil India poseen áreas en las aguas de Andamán bajo el Programa de Licencias de Área Abierta (OALP) y han planificado algunos proyectos importantes. Sin embargo, la India aún espera la entrada de una petrolera internacional con experiencia en exploración en aguas profundas y ultraprofundas para participar en las rondas de licitación actuales y futuras del OALP y explorar estas regiones fronterizas".

De los 3,14 millones de kilómetros cuadrados de cuencas sedimentarias de la India, 1,3 millones de kilómetros cuadrados se encuentran en aguas profundas. India realizó su primera incursión en la exploración en aguas profundas en la Bahía de Bengala en 2024, en la cuenca Krishna-Godavari, gracias a la Corporación Estatal de Petróleo y Gas Natural (ONGC).

La estatal ONGC anunció que invertirá más de US$ 10.000 millones el desarrollo de múltiples proyectos en aguas profundas en su bloque KG-DWN-98/2 de dicha cuenca.

Mientras tanto, la empresa estatal de exploración y producción Oil India Ltd. busca iniciar actividades de exploración en Nagaland.

"Tenemos un total de 30 bloques bajo el OALP. Ya hemos perforado todos los pozos en los bloques OALP adjudicados, excepto en Nagaland. Estamos trabajando con el ministerio, quien ha creado un comité de alto nivel con la participación de OIL, ONGC y funcionarios gubernamentales, para discutir el asunto con el Gobierno de Nagaland y reanudar la exploración", declaró el ministro de Petróleo, Hardeep Singh Puri.

Hardeep Singh Puri.jpg Hardeep Singh Puri.

A diferencia de Pakistán, es probable que India no tenga problemas para atraer a las grandes empresas de petróleo y gas.

BP Plc busca más oportunidades en el país.

La británica BP ha creado una empresa conjunta con el conglomerado multinacional indio Reliance Industries para operar 1.900 estaciones de servicio y producir petróleo y gas en un bloque de aguas profundas en la cuenca Krishna-Godavari.

La empresa conjunta se ha asociado con ONGC para presentar ofertas por los derechos de exploración de un bloque offshore en India.

China

Los analistas han pronosticado que India será el principal impulsor del crecimiento de la demanda mundial de petróleo, superando a China.

“El papel de China como motor del crecimiento de la demanda mundial de petróleo se está desvaneciendo rápidamente”, declaró Emma Richards, analista sénior de Fitch Solutions Ltd., con sede en Londres, a The Times of India.

Según Richards, durante la próxima década, la participación de China en el crecimiento de la demanda de petróleo de los mercados emergentes disminuirá de casi el 50% a tan solo el 15%, mientras que India la duplicará, hasta 24%.

El crecimiento demográfico de India, que ha superado al de China, es el principal impulsor de las tendencias de consumo en India.

Pero la transición del transporte se encuentra demorado en India, en marcado contraste con la vertiginosa adopción de vehículos eléctricos y energías limpias en China.

