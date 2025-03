Axel Kicillof, Julio Alak y Gabriel Katopodis mostraron gestión en PBA

San Martín tenía la convicción de que nuestro país necesitaba liberarse de cualquier imperio extranjero: no buscó una libertad individual, sino la libertad y la soberanía de un pueblo. Se trata de un valor individual, pero a la vez colectivo: nadie es libre en una patria que depende de potencias extranjeras, de intereses foráneos y organismos internacionales como el FMI. No hay libertad si entregamos nuestra soberanía San Martín tenía la convicción de que nuestro país necesitaba liberarse de cualquier imperio extranjero: no buscó una libertad individual, sino la libertad y la soberanía de un pueblo. Se trata de un valor individual, pero a la vez colectivo: nadie es libre en una patria que depende de potencias extranjeras, de intereses foráneos y organismos internacionales como el FMI. No hay libertad si entregamos nuestra soberanía

“Estamos en una plaza que expresa entonces el proyecto de una provincia entera, ya que fue diseñada para ser parte del eje fundacional de nuestra capital. Desde 1914 lleva el nombre de un héroe y patriota argentino como José Francisco de San Martín; más allá de recordar su nombre, lo realmente importante es no olvidar su lucha, su gesta y sus ideas”, resaltó el gobernador

image (1).png Vista superior de los trabajos en Paso del Rey, donde estuvo Gabriel Katopodis

Paso del Rey (PBA)

A todo esto, en Paso del Rey, concluyeron las obras del nuevo sistema de desagües pluviales en la cuenca Parque Paso del Rey, en el distrito de Moreno.

En ese orden, Gabriel Katopodis expuso

Finalizamos la obra del nuevo Sistema de Desagües Pluviales en la cuenca Parque Paso del Rey, en Moreno. Una obra hidráulica que beneficia a 40 mil personas y disminuye los anegamientos en los barrios de la cuenca

En qué consistieron los trabajos

Se desarrollaron en un sistema de desagües pluviales subterráneo, compuesto por 11 ramales de hormigón y con secciones variables, circulares y rectangulares, para recibir los escurrimientos superficiales a lo largo de toda la cuenca y conducirlos hacia su desembocadura en el arroyo Las Catonas, en la localidad de Moreno.

Los trabajos forman parte del Plan de Prevención del Riesgo Hídrico en Ciudades,, integrado por obras estructurales para prevenir inundaciones.

De acuerdo con definiciones del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Obras bonaerense los trabajos resultan

Una inversión de la provincia de Buenos Aires que es permanente, que no frena en todos los municipios, para seguir mejorando las condiciones de vida de todos los bonaerenses

Importancia de las tareas

La cuenca Parque Paso del Rey cuenta con una superficie aproximada de 357 hectáreas, se ubica al este de la Av. Del Libertador y al norte de la colectora de la AU Acceso Oeste; pertenece a la cuenca baja del arroyo Las Catonas y está localizada a unos 4 km aguas arriba de la confluencia con el Río Reconquista por lo que esta obra hidráulica resulta prioritaria, ya que, disminuirá los anegamientos en los barrios de la cuenca, históricamente afectados por los desbordes que producen las precipitaciones extremas.

