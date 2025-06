Hernández López + Reneaum Panszi: CFK puede ganarle a la CSJN por un grave error conceptual

Live Blog Post

El error posible de la CSJN

Un capítulo decisivo del fallo de la CSJN que condenó a CFK se refirió al Ministerio Público Fiscal.

No debe olvidarse que el eje de la defensa de CFK fue el llamado 'lawfare', una conspiración política - judicial - mediática que habría erosionado la garantía de imparcialidad en su expediente.

El fallo de la CSJN hizo foco en que "los representantes del Ministerio Público Fiscal, órgano independiente del Poder Judicial de la Nación, cuyo integrantes cuentan solamente con el deber de objetividad (artículo 9, inciso d de la Ley 27.148), no exigiéndose que sean imparciales, lo que no podría ser de otra manera, pues se encuentran a cargo del ejercicio de la acción penal pública como parte acusadora. Por consiguiente, la parcialidad del fiscal no vulnera derecho alguno de la defensa".

Sorprende el error conceptual de la CSJN. El argumento de la 'objetividad' del Ministerio Fiscal no es aceptado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. O al menos no es suficiente.

"Por dar un ejemplo: ¿Wanda Nara podría intervenir en una causa que afecta a la China Suárez, por más que prometa objetividad?", ejemplificó un conocedor de San José de Costa Rica.

¿A qué le llamaría 'objetividad' del Ministerio Público Fiscal el Estado argentino si se permitiera un descargo ante la CIDH? Esto ya está provocando debate intenso.

¿Tuvo o no en cuenta la CSJN que el caso terminaría en la CIDH? Es cierto que el juez Carlos Rosenkrantz tiene una tendencia a considerar que nada puede estar por encima del Estado argentino dentro de su jurisdicción, pero en este caso ese concepto sería inconstitucional (regresar al 1er. posteo de este VIVO).