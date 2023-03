En ese contexto, ‘Wado’ remarcó: “siempre concebí la militancia y concibo la política de manera colectiva. Lo que el espacio vea que sea mejor. Nunca concebí la política como algo personal, tengo mi ego totalmente afuera de la política. Siempre voy a estar, eso nos enseñaron Néstor y Cristina. La política es algo colectivo, otra cosa de lo que generalmente se ve”.

Críticas a Juntos por el Cambio

En otro tramo de la entrevista, De Pedro se refirió a la oposición y a otros sectores empresarios, sobre los que afirmó que es necesario “tomar decisiones y enfrentar los poderes fácticos que usan al Estado para seguir haciendo negocios privados que van en contra de la gente ”.

Y puntualmente sobre JxC, disparó: “El nivel de irresponsabilidad que tuvieron a la hora de gobernar está potenciado con el nivel de irresponsabilidad que tienen a la hora de ser oposición”, y argumentó que algunos dirigentes de ese espacio buscan “un desgaste del Gobierno”, y que a la Argentina “le vaya mal”.

El campo

‘Wado’ de Pedro estuvo en la apertura de Expoagro, y si bien consideró que con el campo “hay una vieja historia, hay demasiada ideologización en algún sector y en alguna dirigencia”, rescató que “los productores son otra cosa”.

“No hay algo uniforme que se llame campo. Campo no es una sola cosa. Hay muchas entidades, pero la mayoría de los productores ni siquiera participan de eso. Para nosotros no hay federalismo, no hay arraigo, si al sector agropecuario no le va bien, porque en el interior gran parte de la población vive del sector agropecuario”, completó el ministro.

“No hay algo ideológico, al contrario, somos los que promovemos, protegemos y fomentamos modelos productivos que lleven dignidad y empleo a las familias argentinas”, insistió y tras eso aprovechó para resaltar la gestión de gobierno y criticar nuevamente a los opositores: “Cuando uno mira los números de la producción y del empleo, se da cuenta que hay algunos que tienen un discurso procampo proempresa, pero que casualmente el discurso va para un lado y la gestión para el otro”.

Por último, de Pedro sostuvo que “uno de los desafíos” del Frente de Todos es “volver a unir al peronismo con el campo”.

