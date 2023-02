ANTICONCEPTIVO. El control de la natalidad y la prevención de embarazos no deseados a nivel global está en la agenda política internacional, en una actualidad mundial que se enfila hacia la recesión económica y ante no saber qué hacer con la superpoblación, más aún cuando existe una mayor cantidad de ciudadanía que puestos laborales. Ahora bien, el mercado de la anticoncepción en formato de píldoras, en las últimas décadas, se dirigió hacia sus únicas destinatarias, las mujeres, aunque parecería que en un futuro cercano, los hombres se unirían: un nuevo anticonceptivo para ellos—que se ingiere una hora antes y no genera efectos secundarios— fue inventado por científicos de la Escuela de Medicina Weil Cornell, así lo reveló el diario La Vanguardia.