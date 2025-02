"Renunciaron" al responsable de YouTube de TN y en las redes lo enaltecieron

Manuel Adorni cruzó a Santiago Caputo tras la nota en TN

En diálogo con Antonio Laje por A24, al vocero presidencial le preguntaron por la interrupción de la nota por medio de Santiago Caputo y fue tajante en su respuesta. "Equivocado en mi parecer y en el parecer del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista", expresó.

Asimismo, contó que posteriormente el líder libertario le dijo que le pareció "innecesario" el comportamiento del joven en el diálogo que mantenía con el comunicador. "Santiago habitualmente no está en las notas entonces tal vez no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto", añadió con cierto ninguneo.

"Después se arma el revuelo en redes, bueno, eso es el juego de las redes", añadió posteriormente con el afán de restarle importancia al suceso. "Todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere una sola pregunta, no sugiere un solo tema y simplemente se sienta, escucha las preguntas y responde", manifestó.

