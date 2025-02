Polémica con Marvel: Acusados (otra vez) de usar IA en 'Los 4 Fantásticos'

¿Qué dijo el estudio al respecto?

A pesar de las acusaciones y la vuelta de la controversia con la IA, Marvel Studios no tardó en responder en un comunicado al portal TheWrap, donde un portavoz negó categóricamente que se hubiera utilizado inteligencia artificial en el póster de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos. Por lo que dice la empresa, los errores observados eran simplemente debido a los varios elementos en movimiento que se ven en el póster.

Contrariamente, en el caso de la apertura de Secret Invasion, la compañía había defendido que la IA se había utilizado de manera controlada y con fines específicos, pero en ningún momento admitió que el póster de Los 4 Fantásticos estuviera vinculado a este tipo de tecnología. De todas maneras, IA o no IA, mientras Marvel no empiece a revisar el material promocional con el que publicita sus productos en busca de inconsistencias, las críticas mordaces de los usuarios no van a parar.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Impuesto sobre las transferencias: De cuánto es y cómo evitarlo

La novedad de Banco Nación que todos quieren aprovechar

La miniserie que rompe récords en Disney+ y vuelve con todo en 2025

ARCA prohibió el uso de tarjetas y transferencias a estos contribuyentes

El palazo de Jorge Rial a Pamela David por meterse con su hija: "Llegan por acostarse con..."