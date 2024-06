La fuerte reflexión de Julieta Ortega acerca de la autocrítica sobre su cuerpo

Embed - BLENDER on Instagram: "En su último episodio @laspibas.dicen hablan sobre el cuerpo, cómo nos miramos y cómo nos miran. Este miércoles a las 13, en vivo por el canal de YouTube de @estoesblender #LasPibasDicen #Autoestima #Cuerpos" View this post on Instagram A post shared by BLENDER (@estoesblender)



"Todas las personas que estamos muy expuestas hemos recibido comentarios muy hermosos y muy horribles sobre nuestras personas. Ni siquiera el peor de esos comentarios creo que me puede llegar a mirar con la crueldad con la que yo misma me miro cuando no me veo bien", explicó.