La desopilante imitación que hizo Elizabeth Vernaci sobre Marina Calabró

Ambas protagonizan a diario un pase en El Observador, y en esta ocasión no se llevó a cabo. Al respecto explicó: "Me llamó y me dijo que no quería hablar del tema".

"Me parece que me siento boluda o forreada si yo me siento acá a hablar del tiempo, de los vestidos, de la estatuilla, de boludeces. Cuando pasó lo que pasó y lo generó Marina", expresó.

Y sumó: "Yo me voy a sentir a fingir demencia y que me digan: 'Te comiste los mocos, no le preguntaste'. Nos sentaremos mañana. Ella me pidió varias veces que no toque el tema. Para no traicionar mis principios, hoy no habrá pase Marina, porque si no querés hablar del tema no me voy a poner a fingir demencia. Entonces, un beso y hasta mañana".

