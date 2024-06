Roberto Pettinato habló sobre la condena a prisión a su hijo por abuso

"Felipe vino a mi consultorio derivado por otra paciente en 2018 por un tema de adicciones. Vino acompañado de familiares que luego de algunas consultas solicitan internación. Sin embargo, yo vi que una internación en un personaje público tal vez sería perjudicial. Por esa razón, le pregunté, con su permiso, si aceptaba la internación y Felipe me respondió que no. Le dije que no podía seguir atendiendo. Me llamó el papá y me pidió que no le soltara la mano", escribió Rodrigo en el informe incorporado en el expediente judicial.

Tamara Pettinato había contado que Felipe, su hermano, estuvo internado durante un tiempo "en la casa del neurólogo (Melchor Rodrigo)", pero que no funcionó porque Rodrigo lo dejaba "encerrado sin agua y sin comida". Cuatro años después, el neurólogo de 43 años murió quemado en el departamento del hijo de Felipe.

image.png

Más contenido en Urgente24:

Turismo en Bariloche: Revés para el Cerro Catedral y sus precios

Las termas en una estancia en Buenos Aires que lanzaron 2x1

Aerolínea low cost lanzó un descuento exclusivo para jubilados

Un nuevo hotel de lujo causa furor en Santiago del Estero

La ruta en Córdoba entre las sierras que enamora al turismo