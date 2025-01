La expareja de Centurión volvió a Gran Hermano y la casa explotó

Qué causó en la casa de Gran Hermano el regreso de Jenifer Lauría

Además del fervor de los fanáticos de Jenifer Lauría, quien regresó a la casa luego de obtener el 57,4% de los votos, su reingreso detonó dentro de las instalaciones del estudio.

La exnovia de Ricardo Centurión volvió con una botella de champagne y una copa en su mano para hacer explícito su festejo. Sin embargo, su retorno fue alegría para algunos y fastidio para otros.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1879171765512941947&partner=&hide_thread=false "VOY POR TODO"



Chiara habló con toda la casa y aclaró que desde este momento está jugando sola: "A nivel juego lo voy a dar todo para cumplir mis objetivos, del resto se va a encargar el karma y el universo"#GranHermano pic.twitter.com/ACOeNlPqCp — TRONK (@TronkOficial) January 14, 2025



Giuliano Vaschetto no tardó en demostrar su felicidad y rápidamente la abrazó y le encajó un beso en la boca. El hecho no pasó desapercibido por Chiara Mancuso quien más tarde le hizo pública su furia al respecto.

“A partir de este momento yo estoy jugando completamente sola. No tengo grupo, no tengo nada que me ate a nadie y voy a ir por todo", expresó visiblemente molesta y aclaró: "Lo último que haría, para que todos sepan, es una rivalidad entre Jeny y yo por un hombre".

