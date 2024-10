Vota Brasil: Datafolha anticipa Ricardo Nunes en S. Paulo

Entonces y ahora, el actual jefe municipal lidera con una ventaja considerable. En 2020, Bruno Covas (PSDB) tenía un 55% de intenciones de voto válidas, es decir, los votos en blanco y nulos ya fueron descartados. Hoy, Ricardo Nunes (MDB), quien asumió la administración municipal con la muerte del tucán, tiene el 57%.

El candidato de la oposición es el mismo. Guilherme Boulos (PSOL), apoyado esta vez por Planalto (N. de la R.: sede de la Presidencia de Brasil), se mantiene en un nivel similar en términos de preferencia de los votantes: era del 45% en vísperas de la 2da. vuelta de las elecciones anteriores, es del 43% en la encuesta publicada este sábado (26/10).

Además, las 2 elecciones pusieron de manifiesto el atractivo de candidatos de derecha con un perfil antipolítico. En 2020, Celso Russomano (republicanos) lideró las encuestas en la 1ra. vuelta, sin embargo vio caer sus porcentajes en la recta final. En 2024, Pablo Marçal (PRTB), con un discurso más radicalizado, se quedó fuera por poco de la 2da. vuelta.

Sin embargo, prevalecieron fuerzas partidarias que estaban más organizadas e integradas en el marco institucional.

Por un lado, una alianza de siglas de centro y centroderecha, que con Nunes también incorporó al PL de Jair Bolsonaro;

del otro, la apuesta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por revitalizar la izquierda en la metrópoli.

Ninguno de los grupos se acerca a ser una potencia electoral: ambos obtuvieron cerca del 30% de los votos válidos hace tres semanas. Una vez más se repitió el patrón de la disputa anterior, si se sumaron los votos otorgados al PSOL y al PT, que luego había lanzado su propio candidato.

El intendente emedebista aprovecha la inercia. Su bando ha salido victorioso desde 2016, cuando el ex tucano João Doria fue elegido con una plataforma liberal ahora más diluida. También tiene una holgura sin precedentes en el Presupuesto para obras y otras inversiones. Su administración, sin embargo, no ha recibido más que modestos índices de aprobación por parte de los residentes de São Paulo, y sus intenciones de voto han disminuido en las últimas semanas de tormentas y apagones. El intendente emedebista aprovecha la inercia. Su bando ha salido victorioso desde 2016, cuando el ex tucano João Doria fue elegido con una plataforma liberal ahora más diluida. También tiene una holgura sin precedentes en el Presupuesto para obras y otras inversiones. Su administración, sin embargo, no ha recibido más que modestos índices de aprobación por parte de los residentes de São Paulo, y sus intenciones de voto han disminuido en las últimas semanas de tormentas y apagones.

Boulos, salvo un improbable cambio de último minuto, no pudo superar el techo impuesto por el alto rechazo a su nombre y a la izquierda, cuyo último alcalde electo fue Fernando Haddad, en 2012, cuando la administración federal del PT aún gozaba de gran popularidad.

El esfuerzo del psolista por avanzar entre electores de otras inclinaciones comenzó alejándose de las banderas de su partido y culminó con la participación en una insólita audiencia organizada por Pablo Marçal.

Lula acabó teniendo poca participación en la campaña de 2da. vuelta, al igual que Bolsonaro en relación a Nunes. Por lo tanto, las elecciones en la ciudad más rica y poblada del país no fueron una mera extensión de la polarización ideológica que ha caracterizado la política nacional en los últimos años. Y eso estuvo bien."

Lula sin sucesor

De las 15 capitales que deciden la elección, hoy domingo 27/10, sólo 4 tienen candidatos del PT, el partido gobernante, el que lidera Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula da silva.jpg No hubo ni hay una renovación en el PT y lo está pagando caro. ¿Por qué no la promueve Luiz Inácio Lula da Silva?

Los analistas creen que esto no es una buena señal para el partido.

Beatriz Nóbrega, consultora en relaciones gubernamentales, le dijo a Correio Braziliense que estas elecciones están siendo exitosas para el 'Centrão' (el centro político).

"Después de toda la polarización ideológica, la realidad llamó a la puerta y los votantes eligieron ideas centristas. Esto trajo un mensaje muy fuerte, tanto para la izquierda como para la derecha, pero, principalmente, para el PT".

"Cada vez más, la izquierda necesita ser democrática, como en la lógica de Estados Unidos. Es necesario acercar las preocupaciones sociales a la lógica económica, entendiendo cómo garantizar el empleo y el crecimiento económico del país".

Crítico del propio partido, el diputado federal Reginaldo Lopes (PT) también ve la necesidad de una autocrítica: "El PT es bueno en la práctica, pero no puede hablar con la sociedad. El gobierno actual tiene excelentes resultados, pero no puede comunicarse con la gente".

El parlamentario dijo que es necesario mejorar el diálogo, especialmente con la clase media "que Lula el gobierno ayudó a construir" y con el papel comunitario de las iglesias en la sociedad.

----------------------

Más contenido en Urgente24

Esta miniserie de 6 capítulos está en Netflix y es una de las mejores

Lilia Lemoine contra Villarruel: "La peor vicepresidente de la historia"

Milei sacó cientos de inmuebles del Estado a la venta, y activó la polémica y la codicia

Netflix tiene la miniserie de 13 capítulos que tenés que ver cuanto antes

Acción ilegal de libertarios por Mercado Libre: Invadieron el predio clausurado en La Matanza