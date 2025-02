Tenso cruce en TN por Javier Milei: Lorena Maciel y Adrián Ventura se sacaron chispas

"Yo creo que la gente lo votó para bajar la inflación", devolvió sintético Ventura. La conductora discrepó: "No, entre muchas otras cosas. Por supuesto que el tema economía rige, pero el tema discursivo, de terminar con determinados discursos...".

"Yo no comparto esa visión, tengo una visión distinta de cuando la gente vota", la interrumpió Ventura, a lo que Maciel cuestionó: "¿Vos decís que la gente sólo vota con el bolsillo?". Acto seguido, el periodista fundamentó su postura:

No, yo digo que cada uno vota con su propio criterio. Es muy difícil saber con qué criterio votó toda la gente, pero evidentemente el Gobierno instaló con mucho éxito un tema, algunos dirán 'Eso va a desgastarlo, otros decimos 'No, logró instalar un tema en el debate público' y después de este tema pasará a otro. Es muy hábil el Gobierno instalando temas de debate una semana tras otra No, yo digo que cada uno vota con su propio criterio. Es muy difícil saber con qué criterio votó toda la gente, pero evidentemente el Gobierno instaló con mucho éxito un tema, algunos dirán 'Eso va a desgastarlo, otros decimos 'No, logró instalar un tema en el debate público' y después de este tema pasará a otro. Es muy hábil el Gobierno instalando temas de debate una semana tras otra

"Bueno, porque hasta ahora viene manejando la inflación. Si no la manejara hay que ver qué tema puede meter", espetó Maciel, dando por terminada la discusión.

América TV le robó otro periodista a TN: Quién se suma al nuevo ciclo de Sergio Lapegüe

Con la llegada de Juan Cruz Ávila al Grupo América fueron varios los periodistas de diferentes canales que desembarcaron tanto en América TV como también así en A24. Sergio Lapegüe fue uno de los que mayor repercusión generación al dejar el aclamado ciclo Tempraneros por la pantalla de TN.

En esta ocasión que rompió el silencio y comunicó que se marchará para estar en el nuevo proyecto del conductor es Leo Paradizo. "Sepan que no me resulta sencillo, no me resulta fácil grabar este video pero me sentí en la necesidad de contarles que me voy de TN, que ya no voy a continuar en las mañanas de Tempraneros", dijo el periodista deportivo en las redes sociales.

"Es una decisión muy personas por una propuesta que me ha surgido de Grupo América, donde voy a estar a partir de las 10 de la mañana con Lape, me reencuentro con un viejo amigo, no tan viejo. También apuesto al crecimiento en A24", explicó.

Y posteriormente sumó: "Creí que era el momento de cambiar, sentí la necesidad de cambiar, de cumplir con un ciclo y de apostar por un nuevo proyecto que me ha entusiasmado. Siento una ambigüedad total, mucha expectativa por lo que viene pero, por otro lado, mucha tristeza por dejar TN".

