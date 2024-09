El blooper de Lorena Maciel en pleno noticiero: "El taco"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TTendenciaX/status/1833155998485299608&partner=&hide_thread=false "Lorena Maciel":

Por esta caida que sufrió la conductora.pic.twitter.com/HG1eiVu586 — Tendencias (@TTendenciaX) September 9, 2024



Rápidamente se repuso y advirtió para llevar calma: "Me doblé el tobillo". Asimismo, posteriormente aclaró que se trató del zapato que le jugó una mala pasada dejándola en ridículo ante la audiencia del noticiero que se emite por el canal de noticias del Grupo Clarín. "No, no. No pasa nada. El taco", explicó.