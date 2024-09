La sorpresiva imitación de Ronaldo a Messi que se volvió viral

Embed - "¿QUÉ MIRÁS, BOBO?" | LIONEL MESSI, en llamas tras la victoria vs. Países Bajos

Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro

Hace unos días Cristiano Ronaldo se refirió a su retiro. El jugador, de 39 años, si bien se encuentra óptimo de su físico y en plena actividad en el fútbol árabe, ya se encuentra hablando sobre el final de su carrera como futbolista.

“No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años. Pero probablemente me retiraré aquí en Al Nassr.”, dijo cuando fue consultada acerca de su futuro en diálogo con el canal portugués Now.

Y siguió: “Estoy feliz en este club, también me siento bien en este país. Estoy feliz de jugar en Arabia Saudita y quiero continuar”.

Por otro lado, es preciso destacar que fue convocado para sumarse a la plantilla de Portugal para enfrentar por a Croacia y Escocia por la Liga de Naciones. "Cuando deje la selección no se lo diré a nadie con antelación y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy bien pensada", sostuvo al respecto.

