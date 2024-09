José Bonacci y su (polémica) versión del corte Villarruel-Montenegro

Imagínate tú. Senado de la Nación, oficinas con robles de Eslavonia. Militante derechoso, medio con una linda pinta, cual sátiro encrespado abalanzándose sobre las carnes trémolas o turgentes Imagínate tú. Senado de la Nación, oficinas con robles de Eslavonia. Militante derechoso, medio con una linda pinta, cual sátiro encrespado abalanzándose sobre las carnes trémolas o turgentes

"El diputado Montenegro estaba cerca de la Vicepresidenta, pero la carne es más fuerte. Será tildado, será casi un inglés. Pero la sangre fluye sobre la carne turgente", prosiguió el invitado, ante la mirada extrañada de Tomás Rebord, Juan Ruffo y el ya mencionado Jove.

image.png Villarruel junto a Montenegro.

Ante las dificultades tanto de los streamers como de la propia audiencia para comprender la sucesión de hechos descriptas por Bonacci, el conductor decidió tomar el toro por las astas y fue directo: "¿Lo expulsaron por querer garcharse a Villarruel, por garcharse a Villarruel...?"

"No, precisamente porque no lo hizo. A otra persona", sentenció Bonacci, y agregó: "Fue totalmente consensuado, salvo con la Vicepresidenta".

Conozco a estos muchachos de inteligencia, cómo trabajan. Se guían por el diario, la fuente fundamental de información que tienen lo servicios de inteligencia son los diarios y las noticias. Entonces han visto en algún lugar una entrevista que dio Rocío en el Diario El Capital de Rosario donde contaba la historia (...) Ella dice: 'Soy hija del Operativo Dignidad'. Pero lo dice en broma.

Benedit evidentemente tenía intereses importantes por llevar su ratoncito al gato como ofrenda (...) Entonces, Rocío fue sin conocimiento, y me consta porque me escribe: 'Vamos a ver a ex combatientes'. Yo sé que no hay ex combatientes

"Victoria Villarruel es inteligente. Estos muchachos -esto es cargo mío, extra La Libertad Avanza- Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, son groupies de estos milicos. Nosotros sabemos, o creemos saber, discriminar la historia", prosiguió.

Así, Bonacci defendió a su hija Rocío, una de las diputadas libertarias díscolas que se viene enfrentando con algunos de sus compañeros de banca, como Lilia Lemoine.

Cabe recordar que tras la polémica por la visita de los diputados de La Libertad Avanza a los represores presos en Ezeiza, Lourdes Arrieta renunció al bloque (en rigor, la iban a expulsar por eso tomó antes esa decisión) y quedaron en evidencia las internas libertarias.

De hecho, ayer hubo una reunión muy hermética del bloque de diputados de LLA a la que no asistió ni Rocío Bonacci ni Marcela Pagano, dos de las diputadas 'díscolas'. Y hubo quienes dentro de LLA deslizaron que "no hubo filtraciones a los medios" justamente por las ausencias de ambas diputadas. Así, indirectamente, las acusaron de ser quiénes filtran a la prensa algunos detalles internos...

