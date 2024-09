USA busca la censura global de RT: "Maquinaria de desinformación rusa"

Incluso llegó a decir que el éxito de la desinformación, propaganda de RT es tal que es una de las razones por las que Ucrania no cuenta con suficiente apoyo de otros países. Su influencia se explica, según ellos, porque sus “mentiras” llegan "no a millones, si no miles de millones, de personas de todo el mundo".

Medios rusos salieron al ataque y dijeron que la narrativa yankee está perdiendo el apoyo de la opinión pública internacional y de comunidades del sur global y que Occidente y Washington en particular intentan ocultar verdades para mantener un discurso único de un mundo multipolar que ya no existe.

Tropas rusas

En uno de los puntos más fuertes, acusó a los medios mencionados de encabezar una campaña de recaudación de fondos para adquirir armamento para las tropas rusas en Ucrania y de intentar interferir en las próximas elecciones presidenciales de Moldavia.

Según Blinken, "dentro de RT y a través de los canales de las redes sociales" supuestamente se ayuda a "proporcionar apoyo y equipamiento militar a las unidades militares rusas en Ucrania". "Esto incluye rifles de francotirador, supresores, chalecos antibalas, equipos de visión nocturna, drones, equipos de radio, emplazamientos de armas personales, generadores diésel. Aunque la campaña de 'crowdfunding' está al descubierto, lo que se oculta es que este programa está administrado por los directivos de RT".

La directora del grupo RT, Margarita Simonián, no tardó en reaccionar y en lugar de desmentir la información, la confirmó pero dijo que no es ninguna noticia el apoyo del medio a tropas rusas.

“Lo estamos haciendo al descubierto, idiotas. ¿Les enviamos una lista de cuánto compramos y enviamos? Publicamos eso regularmente, por si acaso", destacó.

Según una hoja informativa del Departamento de Estado de USA, Rusia también estaba llevando a cabo operaciones destinadas a desestabilizar al gobierno de Argentina de Javier Milei y aumentar las tensiones con los vecinos regionales.

Blinken anunció que Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá lanzarían una “campaña diplomática conjunta… para reunir a aliados y socios de todo el mundo con el fin de que se unan a nosotros para abordar la amenaza que plantean RT y otras maquinarias de desinformación e influencia encubierta rusas”.

