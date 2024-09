La OTAN y USA fomentan las armas de alto alcance en Kiev

Este viernes el alto diplomático ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, denunció que Ucrania lleva mucho tiempo atacando 'el corazón de Rusia', es decir, por "fuera de la zona de combates y organizando atentados terroristas contra civiles, infraestructuras civiles".

Del mismo modo, el diplomático ruso denunció que Kiev utiliza sustancias químicas peligrosas con efectos devastadores sobre el medio ambiente y la salud humana en las zonas de combate. Incluso, según propias palabras, Ucrania ha usado este tipo de sustancias para envenenar alimentos en unas 17 ocasiones, provocando la muerte de 15 personas.

Además, dijo que considera que Ucrania se ha convertido "en un campo de pruebas" del equipamiento militar del Occidente y de maniobras políticas.

image.png Reunión de este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Un día antes, el presidente de Rusia Vladímir Putin aseveró que el frente ucraniano "es incapaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental por sí solo" y precisó que los ataques son posibles solamente mediante el uso de datos de inteligencia de los satélites de la OTAN, de los que Kiev no dispone."Estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN", agregó.

Es que hace tan sólo días, USA y Reino Unido insinuaron tras diálogar con Kiev que permitirían a Ucrania utilizar el armamento de largo alcance suministradas por Occidente para golpear objetivos dentro de Rusia, como reveló Urgente24.

Así levantarán una restricción que desde hace meses está impidiendo una escalada mayor entre los países vecinos y de Moscú con Occidente. Quién dio un fuerte indicio de la polémica decisión fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken junto al ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy.

Según fuentes que dialogaron off the record con The Guardian, esta escalada de violencia y el 'visto bueno' a las armas de alto alcance para Kiev se la atribuye al envio de misiles balísticos por parte de Irán a Moscú: ello habría cambiado el pensamiento estratégico en Londres y Washington.

Más contenido de Ucrania

