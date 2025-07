Otra vez guerra entre Luciana Elbusto y Ximena Capristo: Se dijeron de todo en vivo

image.png

Para meterle más leña, Capristo no dudó en recordar la polémica con Diego Brancatelli: "Si bancaste tantos años una infidelidad, no me entra. Me pongo en el lugar de Cecilia, la mujer que estuvo del otro lado, y no da para defender a ese tipo de mujeres". Esto viene desde antes: cuando Yanina Latorre anunció que Luciana ya no estaba en LAM, la bajó diciendo que "no le daba para ser angelita" porque "no tenía trayectoria". Y Ximena, que siempre fue de hablar claro, lo reafirmó sin vueltas.