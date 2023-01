Bebieron este té para quemar grasa y el resultado sorprendió

Vadana Sheth, RDN, CDCES, FAND y autor de My Indian Table: Quick & Tasty Vegetarian Recipes, dijo al sitio especializado Eat This, Not That: "El té oolong se ha asociado con promover la pérdida de peso al mejorar la forma en que nuestro cuerpo metaboliza la grasa". Veamos un estudio que lo comprueba.

¿Qué tomar para adelgazar?

Un estudio realizado en 2009 sugiere que el té oolong puede ser beneficioso para reducir grasa corporal y perder peso.

Los investigadores querían determinar los efectos antiobesidad del té oolong sobre el sobrepeso u obesidad inducido por la dieta.

Para ello, reclutaron a 102 sujetos obesos o con sobrepeso, quienes ingirieron un total de 8 g de té oolong al día durante 6 semanas.

Después de ese tiempo, ¿Qué descubrieron los investigadores?

Un total del 70 % de los sujetos severamente obesos mostró una disminución de más de 1 kg en el peso corporal, incluido el 22 % que perdió más de 3 kg.

en el peso corporal, incluido De manera similar, el 64% de los sujetos obesos y el 66% de los sujetos con sobrepeso perdieron más de 1 kg durante el experimento, y el contenido de grasa subcutánea disminuyó en el 12% de los sujetos.

durante el experimento, y el contenido de grasa subcutánea disminuyó en el 12% de los sujetos. La pérdida de peso corporal se relacionó significativamente con la disminución del tamaño de la cintura en hombres y mujeres.

Otro hallazgo importante es que, los niveles plasmáticos de triglicéridos y colesterol total de los sujetos con hiperlipidemia se redujeron notablemente después de ingerir té oolong durante 6 semanas.

Tomando en cuenta los resultados, los investigadores concluyeron:

El té Oolong podría disminuir el contenido de grasa corporal y reducir el peso corporal al mejorar el metabolismo de los lípidos. El té Oolong podría disminuir el contenido de grasa corporal y reducir el peso corporal al mejorar el metabolismo de los lípidos.

¿Quién no puede tomar té oolong?

El té oolong, generalmente, se considera seguro. Sin embargo, esta infusión contiene cafeína y algunas personas son más sensibles al efecto de la cafeína.

Cuando la cafeína se consume en exceso puede provocar ansiedad, dolores de cabeza, insomnio y latidos cardíacos irregulares.

También es recomendable que las mujeres embarazadas consulten al médico antes de tomar té oolong.

De todos modos, lo mejor es hablarlo con el especialista para saber las dosis y posibles efectos.

-----------------------

Más contenido de Urgente24

El truco para eliminar cucarachas con solo dos ingredientes

Aduana aceleró: Una Ferrari y 211 incautados de lujo

AFIP si te busca te encuentra: Qué hacer si tenés dólares en "negro"

Bajan línea? Con TN al frente, los medios olvidaron a Lucio Dupuy

Vuelve a jugar la Selección Argentina: Fechas, entradas y sede