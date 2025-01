Sebastián Domínguez en Vélez: Tigre había anunciado su salida pero no rescindió ¿qué pasará?

SEBASTIANDOMINGUEZENVELEZTIGREHABIAANUNCIADOSUSALIDAPERONORESCINDIOQUEPASARAFOTO2.jpg Sebastián Domínguez ya puso en marcha los trabajos de pretemporada en Vélez tras su paso por Tigre, que había anunciado su salida pero no rescindió su contrato.

Tigre había oficializado la salida de Sebastián Domínguez

“El Club Atlético Tigre informa que Sebastián Domínguez no continuará a cargo como entrenador del primer equipo. Le deseamos lo mejor a él y a su cuerpo técnico”, expresó el Matador en sus redes sociales. Durante su ciclo en el elenco de Victoria, su primera experiencia como director técnico, dirigió 30 partidos, de los cuales ganó ocho, empató once y perdió los once restantes, con una efectividad del 38,89% de los puntos obtenidos.