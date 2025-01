BCRA: Acumula US$ 709 MM en compras y rompe la mala racha

Durante las primeras cinco ruedas de enero, el sector aportó US$ 632 millones, lo que implica un incremento del 47% respecto a 2024 y un impresionante 90% frente a 2023, afectado por la sequía.

También supera en un 5% a 2022 y en un 58% a 2021, consolidando este inicio como uno de los más dinámicos de los últimos años.

Impacto de los pagos de deuda en las reservas netas

A pesar del buen ritmo en la acumulación de divisas, las reservas netas del BCRA se enfrentan a presiones significativas debido a los pagos de deuda soberana en dólares.

Según estimaciones, estas caerían a -US$ 6.600 millones, tras los desembolsos correspondientes a los Globales y Bonares, que totalizan un impacto de US$ 3.302 millones.

De los US$ 4.423 millones comprometidos, cabe destacar que US$ 1.056 millones ya se habían abonado en octubre y otros US$ 64 millones retornarán al Banco Central.

La meta de reservas y la posición del FMI

El cumplimiento de la meta de reservas netas del último trimestre de 2024 está sujeto a la interpretación del FMI respecto al uso del repo. Aunque el déficit en el objetivo fue de US$ 2.150 millones, algunos pagos realizados en octubre —originalmente previstos para enero— podrían justificar un ajuste a la baja de US$ 1.100 millones en dicha meta.

Si bien el FMI tiene pendientes desembolsos por un monto similar, estos no impactarían en las reservas netas según la metodología del organismo, que los contabiliza como pasivos.

En este marco, el repo de US$ 1.000 millones efectuado el 27 de diciembre podría ser clave para considerar cumplido el objetivo. Aunque el impacto se reflejó recién en enero, su inclusión en el análisis podría modificar la evaluación final.

