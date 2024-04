Clausuran el estadio del Getafe por racismo contra Marcos Acuña: ¿Qué le gritaron?

“A tal efecto, en los tres próximos encuentros a disputar por el Getafe en su campo se deberá cerrar el acceso al público en dicha zona, que quedará debidamente acotada, no pudiéndose reubicar a los espectadores que, en su caso, pudieran venir ocupando las mismas con carácter habitual”, añadió.

El contundente informe del árbitro

El árbitro Javier Iglesias Villanueva reflejó en el acta del partido que en el minuto 23 del segundo tiempo tuvo que detener el encuentro debido a que se produjeron insultos racistas sobre el dorsal 19 del equipo visitante, con palabras como “Acuña mono” y “Acuña vienes del mono”.

Además, el juez añadió que dicha incidencia, siguiendo el protocolo de actuación en estos casos, fue anunciado, no reanudando el juego hasta dicho momento dos minutos y medio después y no produciéndose en ninguna ocasión más en el encuentro.

Los insultos racistas a Marcos Acuña de los hinchas del Getafe

Cuando se jugaba el segundo tiempo en el estadio Coliseum, un grupo de hinchas de Getafe comenzó a gritarle “mono” a Acuña, que estuvo desde el arranque en el equipo andaluz. Al escuchar los cánticos, el propio exjugador de Racing le habló al árbitro, Javier Iglesias Villanueva, y este decidió parar el encuentro por alrededor de 10’ a través del protocolo que se activa en estos casos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1774102706619138254?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1774102706619138254%7Ctwgr%5Efcbe33d6a1e506366318608de55d700393169d83%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-3357709237337559153.ampproject.net%2F2403211912000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false El árbitro Javier Iglesias Villanueva frenó el partido entre Getafe y Sevilla por cánticos racistas: el Huevo Acuña se acercó para aclararle que le estaban gritando cosas desde la tribuna. pic.twitter.com/upc5PZw66m — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2024

Si bien el partido luego se completó, con victoria 1 a 0 para los visitantes con gol de Sergio Ramos, el hecho no pasó desapercibido tras la finalización, sobre todo para el autor del tanto. “Venimos reclamando, dentro del fútbol, respeto, que la gente no venga a liberarse y a decir tonterías. Toca señalarlos y prohibirles la entrada, esto debe ser un deporte para unir, no para separar. Ellos no pertenecen a los estadios de fútbol”, comentó el defensor en rueda de prensa.

Por el lado del elenco local, fue Djené quien se solidarizó con el argentino: “Si hay un cántico aquí debe de pararse porque eso no puede ser”. Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, también condenó los insultos y pidió que se tomen cartas en el asunto para que no se vuelvan a vivir episodios de esa magnitud.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1774103479197352213?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1774106580822172007%7Ctwgr%5E140bfa502f82ce675242f6088dfde2262502187d%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-3357709237337559153.ampproject.net%2F2403211912000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Marcos Acuña fue VÍCTIMA de RACISMO por parte de la hinchada del Getafe.



Le cantaban y le gritaban "Mono".



Vergonzoso.



Vía @relevo. pic.twitter.com/WMCFlQF7Iv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 30, 2024

El mensaje de Acuña tras los insultos racistas

Lejos de entrar en polémicas, Acuña decidió realizar un posteo en sus redes sociales sobre la importante victoria en Getafe.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SevillaFC/status/1774098798601453975?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1774098798601453975%7Ctwgr%5Ee5b894d3365ff04a3334fe1e7da2617ffb838bd1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-3357709237337559153.ampproject.net%2F2403211912000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el #GetafeSevillaFC. #LALIGAVSRacismo — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 30, 2024

Sevilla realizó un comunicado sobre el racismo que sufrió Acuña

“El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el partido ante Getafe”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SevillaFC/status/1774098798601453975?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1774098798601453975%7Ctwgr%5E4ffa84496745a0dfc2f2379589021ef2f1d992fb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-3357709237337559153.ampproject.net%2F2403211912000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el #GetafeSevillaFC. #LALIGAVSRacismo — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 30, 2024

El caso de Vinicius Jr

El incidente, que atravesó al mundo del fútbol desde Europa hasta diferentes lugares, generó la reacción de diferentes actores como la del propio Vinicius Jr. El delantero oriundo de Brasil que milita en el Real Madrid padeció ya varias situaciones similares a la de Acuña y que se puso al frente de la lucha contra el racismo.