Día Internacional de la Felicidad: 10 hábitos simples (y científicos) para ser feliz

No hace falta que te mates en el gimnasio o que te entrenes para una maratón. Con 10 minutos de movimiento (puede ser salir a caminar, bailar en casa o hacer yoga) ya liberás endorfinas y serotonina, dos químicos que mejoran el humor y reducen el estrés. Si encima podés hacer algo que te divierta, como jugar al fútbol con amigos o andar en bici, mejor todavía.

Dormí bien

Si sos de los que se quedan hasta tarde scrolleando en el celu y después al otro día no pueden ni arrancar, acá tenés la prueba de que eso no ayuda. Dormir bien no solo te hace sentir mejor, sino que está comprobado que te vuelve más optimista y mejora la memoria. De hecho, hay estudios que dicen que una buena noche de sueño te da la misma sensación de felicidad que recibir una buena suma de plata. Así que ojo con subestimar el poder de las 7-9 horas de descanso.

Reducí el tiempo de traslado

Este es complicado porque no siempre depende de nosotros, pero si tenés la posibilidad de trabajar más cerca de casa, elegir otro medio de transporte o hacer home office, hacelo. El tiempo que pasamos en el tráfico o en el colectivo es uno de los mayores factores de infelicidad en la vida cotidiana. Y no, no alcanza con escuchar música o un podcast: estar atrapado en un embotellamiento nos drena la paciencia y el buen humor.

Pasá más tiempo con amigos y familia

Parece obvio, pero la calidad de nuestras relaciones es el factor número uno de la felicidad a largo plazo. Un estudio de Harvard que duró más de 80 años descubrió que las personas con mejores vínculos sociales viven más y son más felices. Así que si hace mucho que no ves a un amigo, mandale un mensaje y organizá una juntada. Tu bienestar te lo va a agradecer.

Salí a la naturaleza

No importa si es un parque, la plaza de la esquina o una escapada al río, estar al aire libre mejora el estado de ánimo. De hecho, un estudio encontró que el clima ideal para la felicidad es 14°C con sol (así que si un día así no aprovechás para salir, te estás perdiendo de un impulso natural de bienestar).

Hacé algo por los demás

Ayudar no solo es bueno para los demás, sino que también te hace más feliz a vos. Estudios dicen que gastar plata en otros genera más satisfacción que gastarla en uno mismo. Y no hace falta donar fortunas: con un pequeño gesto, como hacer un favor o ayudar a alguien que lo necesita, ya liberás oxitocina y te sentís mejor.

Sonreí más

Aunque suene medio ridículo, sonreír (incluso si no tenés muchas ganas) puede hacer que te sientas mejor. Pero ojo, tiene que ser una sonrisa real, no fingida, porque si no el efecto es el contrario. Cuando sonreímos genuinamente, nuestro cerebro interpreta que estamos contentos y libera sustancias que refuerzan ese estado.

Planeá un viaje (aunque no lo hagas)

¿Viste cuando estás organizando una escapada y te da emoción solo de pensarlo? Bueno, resulta que la anticipación de un viaje genera más felicidad que el viaje en sí. Así que aunque no puedas viajar ahora, soñar con el destino, armar un itinerario y ver fotos ya te va a levantar el ánimo.

Meditá o respirá profundo

El mindfulness, la meditación y hasta el simple hecho de hacer respiraciones profundas ayudan a calmar la ansiedad y mejorar el bienestar. No hace falta ser un gurú: con unos minutos al día para respirar y estar presente en el momento, tu cerebro ya empieza a relajarse.

Practicá la gratitud

Agradecer las cosas buenas que tenés en tu vida es una de las maneras más efectivas de aumentar la felicidad. Un estudio encontró que escribir tres cosas por las que estás agradecido cada día mejora el ánimo y reduce la ansiedad. Puede ser algo grande o chiquito, como haber tomado un café rico o haber recibido un mensaje lindo de alguien.

Así que ya sabés: la felicidad no es un destino, sino un camino. No hace falta ganar la lotería ni cambiar toda tu vida de golpe. Con pequeños hábitos diarios, podés sentirte mejor y disfrutar más de lo que tenés.

